El oncólogo español José Baselga afirma que "la biopsia líquida permitirá curar un 25% más de tumores"

El presidente de la Fundación Fero y del Comité Científico de Vall D'Hebron Instituto de Oncología (VHIO), el oncólogo José Baselga, considera que la biopsia líquida es una de las herramientas "más prometedoras en el mundo del cáncer", y, asegura, "su aplicación permitiría aumentar la curación del cáncer en un 25%, lo cual es una barbaridad".

En estos términos se ha referido durante una conferencia en la Fundación Ramón Areces, donde ha explicado que la biopsia líquida nos aporta tres aplicaciones: diagnóstico precoz con mayor curación, monitorización del tratamiento y ofrecer indicaciones del tipo de tratamiento que cada tumor necesita.

En su opinión, para cuando esté disponible esta técnica, en el plazo de dos o tres años, se estará "muy cerca de decir adiós" a las actuales pruebas de diagnóstico de tumores, como las mamografías para el cáncer de mama o las colonoscopias para los tumores de colon. También permitirá aumentar la curación en tumores como el de páncreas, que suele detectarse cuando se encuentra en una fase avanzada.

"El principio es muy básico: los tumores eliminan parte de su ADN a la sangre. Digamos que la sangre es el recolector de la basura celular. Hoy en día tenemos la capacidad de identificar el ADN del tumor en la sangre y la técnica es tan precisa y es tan sensible que podemos diagnosticar este ADN antes de que el tumor esté diagnosticado por métodos tradicionales de radiografía", explica.

De esta manera, continua, "el problema que tenemos ahora sobre el diagnóstico precoz, que nos lleva a detectar los tumores cuando ya es demasiado tarde, va a mejorar con esta tecnología. La biopsia líquida nos va a permitir hacer el diagnóstico mucho antes".

Por otro lado, esta técnica va a permitir también seguir muy de cerca cómo está respondiendo el tumor al tratamiento. "Ahora hay pacientes con quimioterapia que durante meses no saben si ese tratamiento está funcionando o no. Esta tecnología nos permite saber si está o no respondiendo adecuadamente", señala.

Además, tal y como ha explicado, la biopsia líquida presenta una tercera aplicación ya que ese ADN "puede dar información muy importante de qué tratamiento necesita cada tumor".

Preguntado sobre cuándo esta nueva técnica estará disponible en todos los hospitales, ha respondido que ya está extendido su uso en los estudios clínicos para conocer cómo está respondiendo un paciente al tratamiento y también para identificar cuál es el tratamiento más idóneo a cada tumor.