El eterno debate: ¿es el huevo amigo o enemigo?

El huevo es un alimento muy completo, una poderosa fuente de vitaminas y minerales. Sin embargo, como todo lo que cuenta con grandes partidarios también tiene importantes detractores. En este sentido el médico Michael Greger llegó a decir en el polémico documental ‘What the Health’ que comer “un huevo por día es como fumar cinco cigarros".

Durante muchos años el huevo ha sido señalado por su alto índice de colesterol, pero pese a lo que se creía entonces lo que aumenta el colesterol en sangre es el consumo de grasas saturadas, residual en los huevos. Incluso se ha demostrado que comer uno o dos huevos al día no supone riesgo alguno para la salud, sino todo lo contrario, ya que el huevo posee nutrientes esenciales para el correcto funcionamiento cardiovascular.

“El huevo es un alimento excelente, gran fuente proteica de ácidos grasos, además de un micronutriente súper interesante”, coincide la dietista-nutricionista Gabriela Uriarte. “Está más que demostrado que la cantidad de colesterol que aporta el huevo no aumenta los niveles de colesterol sanguíneo, por lo que la recomendación que se daba antes de no tomar más de dos huevos a la semana ya no está actualizada. Podemos comer incluso dos huevos al día”, indica la experta a teinteresa.es.

Asimismo, el educador nutricional Alberto Álvarez insiste en que “el huevo es un alimento genial, lleno de nutrientes, versátil y económico, por lo que no hay ninguna razón por la que no debamos introducir el huevo como parte de una dieta nutritiva”.





Propiedades del huevo

Contiene todos los aminoácidos esenciales para el hombre.

para el hombre. Contiene vitaminas (en especial vitamina B12, ácido pantoténico, biotina, Vitaminas D, A, B2 y niacina) y minerales (fósforo, zinc, selenio).

(en especial vitamina B12, ácido pantoténico, biotina, Vitaminas D, A, B2 y niacina) y (fósforo, zinc, selenio). La calidad de la grasa presente en el huevo es buena pues el contenido de ácidos grasos monoinsaturados y ácidos grasos poliinsaturados supera ampliamente al de grasa saturada. Contiene también ácidos grasos Omega-3 , que han demostrado efectos beneficiosos sobre la salud.

, que han demostrado efectos beneficiosos sobre la salud. Esta alta concentración de nutrientes va acompañada de un bajo aporte calórico (dos huevos aportan unas 140 kcal).

En definitiva, el huevo juega un papel importante en la dieta, pero además de su valor nutritivo, es un producto culinariamente muy versátil y barato. No dudes en echarle un par.