PrEP: la pastilla que previene el VIH, pero España no quiere que tomes

A pesar de los enormes avances en el control de la infección por el VIH, el número de personas que se infectan no ha dejado de crecer, incluso en países industrializados donde se tiene acceso a medidas preventivas. En España, 10 personas se infectan al día con el VIH, 3.500 al año; sin embargo, el Gobierno no acaba de incluir la PrEP dentro del sistema sanitario español, una pastilla que previene el VIH y que ya está aprobada en la Unión Europea.

El virus que causa el SIDA se puede prevenir tomando una pastilla: la PrEP, que responde a las siglas en inglés de ‘Profilaxis Pre-exposición’.

Pre = antes (previa)

Exposición = tener contacto con el VIH

Profilaxis = tratamiento para prevenir que ocurra una infección

La Unión Europea autorizó la PrEP en agosto de 2016, tras un informe favorable de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), bajo el nombre comercial Truvada. Además, la OMS acaba de incluirla en el listado de fármacos “esenciales”. Y, sin embargo, en España sigue sin ser “legal”.

Hablamos con Diego García, experto en la PrEP de la Asociación Adhara, Centro Comunitario de VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual.





P: ¿Por qué España no acaba de legalizarla?

R: Los medicamentos de la Comunidad Económica Europea se aprueban directamente para todos, y se aprobó en agosto de 2016. Realmente, lo que no ha hecho España es incluirla en el sistema nacional de salud, porque aprobada está aprobada en toda Europa.

Considero que hay una falta absoluta de voluntad política, falta de toma de decisiones… El Ministerio ha montado una especie de ensayo clínico para saber cuál sería la mejor forma de implementarla, pero solo Cataluña y el País Vasco van a participar y cubre a apenas 400 personas. Además, no acaba de arrancar, va con un año de retraso. No sabemos muy bien cuál es el protocolo de ese ensayo, no lo han compartido, ni siquiera con los centros que, en teoría, van a participar y, por supuesto, no lo han compartido con la sociedad civil.

P: Cálculos de la principal clínica de diagnósticos de VIH en Cataluña, BCN Checkpoint, arrojan la cifra de unas 1.500 personas tomando el fármaco de manera irregular ¿Dónde pueden conseguir los españoles la PrEP?

R: Tienen que adquirirla en el extranjero. En Inglaterra se han organizado muy bien y hay varias webs, una de ellas es Iwantprepnow, que lo que ha hecho es ponerse en contacto con fabricantes de India para conseguir el genérico de Truvada a un precio más barato (unos 20€) que la Truvada comercial, cuyo podría rondar los 400/500€.

Mucha gente en España compra a través de esa página, pero, claro, no se están haciendo los controles que exigen los tratamientos de este tipo, que es que una vez cada 6 meses te hagan un control de riñón.

Además, hay que tener en cuenta que en nuestro país está prohibida la importación de medicamentos por lo que las aduanas los pueden retener, por lo que obtener los medicamentos “de contrabando” no creo que sea la mejor manera de dar respuesta a la epidemia que tenemos. Sobre todo entre hombres que tienen sexo con otros hombres las cifras de infección no hacen más que crecer, España es el país del occidente europeo con más nuevas transmisiones entre este grupo.

P: ¿Qué personas deberían tomarla?

R: Está disponible en Portugal, Francia, Bélgica, Holanda, Escocia, Inglaterra, Noruega… y todos coinciden en quiénes son prioritariamente, no quiere decir exclusivamente, la población que debe tomarla: hombres que tienen sexo con otros hombres; aquellos que han tenido alguna ETS en los últimos 6 meses, lo que indica que están teniendo prácticas de riesgo; aquellos que utilizan drogas recreacionales (que potencian el deseo sexual) en sus relaciones sexuales como GHB, mefedrona o metanfetamina; parejas de personas con VIH y los trabajadores del sexo.





Reduce el riesgo de infección

La PrEP no es una cura para el VIH ni protege contra otras infecciones de transmisión sexual (ETS), pero está indicada para personas que no tienen infección por el VIH y están en riesgo elevado de contraerla. El uso de Truvada como PrEP provee una reducción del riesgo de infectarse superior al 90%.

De acuerdo con el análisis de los datos del estudio iPrEx se descubrió que la PrEP es efectiva para:

Las personas que toman 7 píldoras de PrEP por semana, su nivel estimado de protección es del 99%

Las personas que toman 4 píldoras de PrEP por semana, su nivel estimado de protección es del 96%

Las personas que toman 2 píldoras de PrEP por semana, su nivel estimado de protección es del 76%





La PrEP ha demostrado reducir el riesgo de infección con el VIH en muchos estudios: El estudio iPrEx hace alusión al riesgo de infección con el VIH entre los hombres gay y bisexuales y en las mujeres transgénero. Otros dos grandes estudios, Partners PrEP y TDF2, demostraron que PrEP también reduce el riesgo de infección entre los hombres y mujeres heterosexuales. Y el estudio Bangkok Tenofovir concluyó que la PrEP funciona incluso para las personas que se inyectan drogas.

España ha fracasado en su intento por frenar las infecciones de VIH, cuyas estrategias empleadas hasta la fecha para su erradicación no han funcionado. En España, se diagnostican 3.500 nuevos casos al año, una tasa de contagio al alza recientemente y entre las más altas de Europa. PrEP puede ser la solución a esta epidemia, pero ya ha pasado un año desde su aprobación en Europa ¿cuántos contagios evitables deben producirse para que se incluya en el sistema sanitario español?