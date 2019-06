Expertos reclaman mejorar la regulación de la publicidad de juego 'on line' ante el "alarmante" incremento de adicciones

Psicólogos, sociólogos y expertos en tratamiento de adicciones comportamentales han reclamado mejorar la regulación de la publicidad de apuestas 'on line' en España, actualmente controlada por las propias empresas del sector, ante el "alarmante" incremento del número de adictos a estos juegos de azar, especialmente jóvenes.

"La publicidad es uno de los factores que explican el auge de las apuestas por Internet. Como no hay un marco legal detrás, la autorregulación funciona de manera bastante deficiente. Pedimos que en los anuncios no puedan aparecer famosos, ni se ofrezcan bonos de descuento para nuevos jugadores, así como impedir que llegue a los menores", ha pedido Alejandro Perales, asesor de la Asociación Usuarios de la Comunicación (AUC), durante una jornada celebrada este lunes en la sede de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

Según la encuesta 'Estudes 2016-2017' del Ministerio de Sanidad, hasta un 6,4 por ciento de los adolescentes españoles de 14 a 18 años admite haber jugado dinero a través de Internet en el último año. La prevalencia es cuatro veces mayor en chicos (10,2%) que en chicas (2,5%).

Del mismo modo, cuando se le pregunta a estos jóvenes si han jugado dinero en el 'mundo real', la prevalencia es todavía mayor, ya que el 13,6 por ciento dice haberlo hecho. Y al igual que con el juego 'on-line' de dinero, en este caso es mayor del lado masculino, ya que hasta un 21,6 por ciento lo reconoce.

"Es una adicción silenciosa, que no se ve pero que genera mucho deterioro y va afectando de forma progresiva. Es una enfermedad mental en la que la voluntad está alterada, no hay libertad. Sufren un estrés tremendo por el consumo y no saben cómo pararlo. Está completamente fuera de la capacidad de un adicto poner freno a esto. Además, los jóvenes no piden ayuda, son tremendamente vulnerables", ha advertido la coordinadora del grupo de trabajo sobre adicciones del Colegio de Psicólogos de Madrid, María Ángela García.

"Están subiendo los índices de juego problemático de manera alarmante en menores. Hay hasta un 20 por ciento de participación en juegos 'on line'", ha asegurado la doctora María José Solé, experta en juego problemático. Junto con las apuestas a través de Internet, la experta ha achacado estas cifras a nuevos fenómenos como los 'e-sports', o incluso las subastas dentro de los propios videojuegos, que tienen una especial penetración entre los jóvenes.

A esto, Perales ha añadido que también se está generando una "tormenta perfecta" entre el juego y los "créditos rápidos con intereses usureros", gracias a los cuales los jugadores pueden seguir alimentando su adicción aunque no puedan por condiciones económicas. En este punto, ha recordado que la estrategia de las casas de apuestas es, precisamente, situarse físicamente en zonas especialmente vulnerables, como barrios pobres, para captar a personas más indefensas.

Esta estrategia, según ha indicado, se repite también en Internet y en el mundo digital, donde se vuelven a dirigir a los más vulnerables a través del marketing. "Los ludópatas son especialmente vulnerables. Son los auténticos señuelos, a los que dirigen mensajes de marketing para fidelizarlos. Esta publicidad 'on line' debería regularse desde un organismo independiente", ha comentado Solé. En el mismo sentido, Perales ha añadido que "la regulación de la publicidad y la protección de menores y personas vulnerables deja mucho que desear".





EL PAPEL DE LA ADMINISTRACIÓN

Tanto Solé como el director técnico de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (FEJAR), Juan Lamas, han coincidido en que la Administración tiene responsabilidad tanto en la regulación como en la propia publicidad que producen. "Loterías y Apuestas del Estado no está sujeta a ninguna regulación de publicidad, es escandaloso", ha lamentado la experta en juego problemático.

"La Administración controla hasta la mitad de la facturación del juego en España, no hay ningún interés en realizar políticas activas contra este fenómeno. El Estado no quiere perder la gallina de los huevos de oro. Mientras se anuncie el número de la lotería después del telediario, todo lo que hagamos los expertos estará tapado si no se regula la publicidad", ha criticado Lamas, quien ha asegurado que no cuentan con "soporte legislativo para realizar esta prevención" de las conductas adictivas en el juego.