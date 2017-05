¿Por qué se celebra el Ramadán? Los musulmanes hacen algo más que ayuno

¿Qué es el Ramadán?

Los más de 1.600 millones de musulmanes que hay en el mundo comienzan este sábado a celebrar su mes sagrado: el Ramadán, en el que se deben abstener de comer, beber y tener relaciones sexuales durante las horas de luz: del alba hasta la puesta de sol. Te contamos en qué consiste esta celebración.

¿Por qué se celebra el Ramadán?

El Ramadán coincide con la fecha en la que el Profeta Mahoma recibió la primera revelación del Corán, el libro sagrado de los musulmanes que, entre otras muchas cosas, establece los límites en las relaciones entre individuos y entre el individuo y la comunidad.

Durante el Ramadán, los musulmanes deben cumplir con el ayuno o 'sawn', uno de los cinco pilares del islam, considerado como un método de auto-purificación por el que aprenden a tener fuerza y paciencia y, por lo tanto, a conocerse a sí mismos.

¿Cuándo es el Ramadán, y por qué cada año cambia de fecha?

Los musulmanes tienen su propio calendario: el ciclo lunar, cuyos días no coinciden de año a año. El Ramadán siempre es el noveno mes del calendario lunar, comenzando con la aparición de la luna nueva y acabando con la siguiente luna nueva. El Ramadán de este año se inicia el 27 de mayo y finaliza el 24 de junio de 2017.

¿Cuánto dura el Ramadán?

Al basarse en ciclos lunares, el tiempo del Ramadán no es exactamente el mismo cada año, aunque siempre suele durar unos 29 o 30 días.

¿Es obligatorio el Ramadán?

Sí, el Ramadán es obligatorio para todo musulmán sano desde el momento en el que llega a la pubertad.

¿Quién puede saltarse el ayuno del Ramadán?

Los niños y las mujeres con la regla o que aún no se hayan recuperado de un parto reciente pueden saltarse el ramadán, aunque éstas deberán "compensar" los días que no ayunen a lo largo del año. Lo mismo ocurre con los enfermos y aquellos que estén de viaje durante estas fechas: pueden retrasar su ayuno, pero deberán cumplirlo otros días antes de que acabe el año.

Además del ayuno, ¿deben cumplir con algo más los musulmanes?

Sí, el ayuno no es el único mandamiento para este mes sagrado del islam. Además de no tomar comida ni bebida y evitar relaciones sexuales durante las horas de sol, también se pide a los musulmanes que mantengan una moral pura, por lo que no deben hablar de otros a sus espaldas ni decir palabrotas, por ejemplo.

Asimismo, este mes se considera el de la comunidad, y se pide a los musulmanes que ayuden a sus vecinos, especialmente los más necesitados. Durante el Ramadán la gente debe ser más generosa, cordial, amistosa y servicial con los demás. Por supuesto, la oración, otro de los pilares del islam, es esencial en esta fecha, en la que en las mezquitas se recita el Corán entero.

¿Cómo es el Ramadán en España?

En España son 1,9 millones los musulmanes que están llamados al Ramadán. Durante este mes, deben seguir con su rutina habitual, aunque los musulmanes tienen derecho a pedir una flexibilización de los horarios de trabajo.