El cambio de discurso de Rajoy y Ana Rosa: "No haré huelga", "hace usted muy bien"

El 8 de marzo ha llegado, y muchos han sido los que han decidido unirse a la causa. Partidos de todos los colores, incluso conservadores, han acabado portando insignias moradas en favor de la huelga y manteniendo un discurso abierto con la causa. Una postura que, no obstante, algunos han adoptado más tarde que otros.

La situación era bien diferente hace sólo una semana. Mariano Rajoy, que hace dos días reprochaba a su ministra por utilizar el término "huelga a la japonesa" y mostraba su apoyo a la causa en el Senado, se presentó el uno de marzo en El Programa de Ana Rosa con una versión diferente.

Allí el presidente aseguró que la periodista "hará mucho más por la causa trabajando" que secundando la huelga.

La afirmación llegó cuando Ana Rosa Quintaba aseguró que no haría huelga, aunque "algo haría". "Mi función es contar lo que pasa y creo que hago más" dijo entonces, asegurando no obstante estar con la reivindicación y las causas de la huelga. La postura de la periodista también ha cambiado: El Programa de Ana Rosa no ha sido emitido en la mañana del 8 de marzo, secundando así la huelga que Quintana dijo no iba a apoyar.

