CCOO Y UGT DICEN AL GOBIERNO QUE “NO HAY NINGUNA MALDICIÓN ECONÓMICA” QUE IMPIDA MEJORAR LAS PENSIONES

CCOO y UGT afirmaron este lunes que “no hay ninguna maldición económica” que explique que el sistema público de pensiones en España no sea viable en el futuro y subrayaron que “todo depende de las medidas políticas que se tomen para garantizar la viabilidad de ese sistema”.

Así lo aseguraron los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, en declaraciones a los periodistas antes de iniciarse en Madrid la marcha central por unas pensiones dignas en la que confluyeron el resto de manifestaciones procedentes de distintos puntos de España que arrancaron el pasado 30 de septiembre.

Sordo y Álvarez expusieron su “compromiso muy firme” con un sistema público de pensiones que, a su juicio, se puede “mantener y mejorar”.

En este sentido, el responsable de CCOO dijo que “no hay ninguna maldición económica que cuestione las pensiones ni ahora ni dentro de 20 o 30 años, todo depende de las medidas políticas que se tomen para garantizar la viabilidad” del sistema público.

“Las pensiones en España son perfectamente viables en el futuro y dependen de una decisión política, de cuánto se quiere gastar este país en mantener un sistema público de pensiones”, explicó Sordo, para precisar que “si la respuesta es que este país está dispuesto a gastarse un 15% de lo que produce en tener un sistema digno de pensiones, hay que decir que es perfectamente viable, que es perfectamente posible”.

En esta línea se pronunció también Álvarez, quien aseguró que “España tiene que gastar en pensiones como lo hace el resto de Europa”, e indicó que en estos momentos se dedica el 10,4% del PIB español a financiar el sistema de pensiones, mientras que en la mayoría de países del entorno europeo se gasta más del 14%.

DEROGAR LA REFORMA DE 2013

Los líderes sindicales coincidieron en exigir al Gobierno la derogación de la reforma de pensiones de 2013, que “acarreará, si no la modificamos en profundidad, una caída de las futuras pensiones muy importante” y una calidad de las prestaciones “muy baja”, advirtió Sordo.

Además, reclamaron “atacar” la estructura de ingresos del sistema para que obtenga recursos adicionales desde los impuestos, destopando la base máxima de cotización y subiendo los salarios.

“Queremos situar al Gobierno de manera clara que la Seguridad Social se puede mantener, es sencillamente necesario que la recaudación actual mejore quitando algunas cosas que no corresponden a la Seguridad Social”, añadió el líder de UGT.

Por último, desde CCOO se insistió en que “es perfectamente viable un sistema solidario, público y contributivo de pensiones, tiene que haber voluntad política para que así lo sea”, y desde las organizaciones sindicales incidirán en este punto para que el sistema público de pensiones mejore.

La marcha de Madrid concentró a unos 6.000 manifestantes procedentes de fuera de la comunidad, según los datos de los sindicatos.

Entre carteles con frases como “Mariano, no metas más la mano” y pancartas exigiendo unas pensiones dignas, un grupo de viudas de Vigo (Galicia) presentes en la marcha central aseguraron que cobran menos de 700 euros de media y, por ello, “estamos reivindicando unas pensiones dignas, no queremos pensiones de pobreza”, mientras un pensionista procedente de Castilla y León explicó que participaba en el acto de movilización para defender las pensiones de sus hijos; “eso es más importante”, afirmó.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso