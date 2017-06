Socks Market: un periodista y un fontanero pasan del paro a vender 30.000 calcetines

Hace diez meses Ángel Sánchez (37), fontanero, y Miguel Valero (44), periodista, decidieron apostar por una idea que desde hacía tiempo les rondaba la cabeza. Esa idea se llama Socks Market, la primera tienda de España dedicada en exclusiva a la venta de calcetines.

“El germen de la idea nace en un viaje a New York hace algunos años. A los dos socios siempre nos han gustado los calcetines divertidos y nos sorprendió encontrar allí una tienda dedicada en exclusiva a los calcetines. En ese momento, entre risas y bromas, comentamos que si alguna vez poníamos un negocio sería una tienda de calcetines. Años después la vida quiso que los dos nos quedáramos en paro a la vez y, poco a poco, aquella vieja idea fue cobrando fuerza hasta convertirse en una realidad”, explican a Te Interesa los fundadores de Socks Market.

Están convencidos de que los calcetines ya no son el patito feo del estilo, esa aburrida pero necesaria prenda. Las páginas de las principales cabeceras de moda en todo el mundo, o las redes sociales de influencers e it girls del momento, demuestran cada día que este complemento es ahora un accesorio de moda de primer orden. “Un primer estudio de mercado nos convenció de que estábamos ante una apuesta arriesgada, pero que podía funcionar”, comentan Ángel y Miguel.

A diferencia de otras grandes capitales europeas como Londres o París, España no contaba, hasta la llegada de Socks Market, con un establecimiento especializado donde poder encontrar reunidos los principales productos, marcas y tendencias del sector. No obstante, “como en todo negocio los comienzos son complicados”, aunque matizan que “la empresa se está consolidando mucho más rápido de lo que esperábamos”.

Entre los casi mil modelos diferentes de calcetines de Socks Market, se apuesta de manera decidida por el mejor diseño y el talento español reservando hasta un 80% de su espacio a marcas de origen nacional. Sockaholic, Mr. Fleming, Socketines, Hop Socks, Jimmy Lion, Sock´m, Thunders Love, Socku, Mr. López, Parachanclas, Rawsoxltd, Lemonuts, Pacific and Co… y así hasta más de treinta marcas nacionales que conviven con otras internacionales de reconocido prestigio como las estadounidenses Stance, Huf o Sock It to me, las británicas The London Sock Company o United Oddsocks, la francesa Bonne Maison o la alemana Wigglesteps, entre otras.

El precio de los calcetines en Socks Market, ubicado en la calle Gravina 12, en pleno corazón del madrileño, “va desde los 5 euros a los 25, dependiendo de factores como la composición, la marca, etc. No obstante el precio medio de la mayoría de los productos se encuentra entre los 8 y los 10 euros el par”.





En estos meses son miles los que ya han pasado y hecho sus compras por tan peculiar tienda. “No existe un cliente tipo. Es casi imposible que alguien entre en la tienda y no encuentre un producto que le llame la atención. No obstante, hay nichos más receptivos a este tipo de articulo como son los hombre que trabajan con traje (que han hecho del calcetín la nueva corbata) o los jóvenes que practican ciclismo o skate”.

Solo llevan abiertos 10 meses y ya han vendido más de 30.000 pares de calcetines. Además, el año pasado la Agencia Espacial Europea propuso a varias empresas internacionales de diseño de moda el reto de diseñar prendas de vestir para los astronautas y ese proyecto encaja perfectamente con el ADN de Socks Market.

Así, durante los próximos dos meses, la tienda física expondrá uno de los seis prototipos existentes en el mundo de los calcetines que llevarán al espacio los primeros turistas espaciales, para que todos aquellos que tengan curiosidad puedan apreciar el resultado de las técnicas empleadas en la confección de estas prendas, así como hacerse con un par de la versión” terrestre” del prototipo.

Ángel y Miguel tiene claras sus perspectivas de futuro, donde “lo más importante es consolidar la tienda física tras la ampliación y la venta online, que, en sólo 15 días, ya supone el 30% de la facturación actual. El siguiente paso en el que estamos trabajando ya para los próximos meses es la apertura de dos nuevas tiendas físicas en otras ciudades españolas que nos ayuden a consolidar la marca definitivamente”, sentencian los emprendedores.