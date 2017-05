Hablamos en exclusiva con MindGeek, la multinacional del porno en internet (y III)

MindGeek es una multinacional con más de mil empleados, de origen canadiense, con sede en el ex paraíso fiscal de Luxemburgo. Se presenta como empresa de tecnología de internet. En realidad, es un cuasi-monopolio del porno gratuito en la red. Sirve miles de millones de vídeos al mes. Teinteresa.es entrevista en exclusiva, por correo electrónico, a su vicepresidenta de comunicaciones globales, Catherine Dunn.

Teinteresa.es: ¿Podría decirme de qué sitios de internet son dueños?

Catherine Dunn: MindGeek es dueño y opera una gran variedad de sitios establecidos en varios nichos clave. En el modelo de pago, tenemos contenido premium y una base de clientes amplia, que incluye marcas como Brazzers, Reality Kings, Mofos, Digital Playground, Twistys, Babes, Men, Sean Cody, Bromo y Reality Dudes. También operamos los “tubos” de vídeos Pornhub, Youporn, RedTube y Tube8.

En la propia página web corporativa de Mindgeek no hay referencia a las empresas que posee, como la propia Pornhub, ¿por qué?

MindGeek es una entidad corporativa que ha invertido mucho en conocimientos propios y en capacidades para desarrollar tecnologías que potencien los sitios que poseemos y operamos. Nuestras capacidades clave siempre han tenido que ver con la innovación y la monetización a través de nuestras estrategias de modelización de datos (datafication). Ahí es donde recae nuestra fuerza y nuestro éxito. Dejamos que nuestras marcas hablen por sí mismas.

¿Cómo de grande es su empresa? ¿Cuánto ganan?

Me temo que no hacemos pública ninguna información financiera, pero somos aproximadamente 1.100 empleados en todo el mundo, y llevamos 13 años operando.

¿Cómo responde a las críticas de que los sitios web de MindGeek infringen las leyes de propiedad, dicho de otro modo, que piratean?

Tomamos todas las medidas a nuestro alcance para evitar que el contenido pirateado llegue a nuestros sitios web. Cualquiera que quiera subir contenido a MindGeek debe someterse a los Términos de Servicio del sitio. Los usuarios tienen que asegurar que tienen los derechos para distribuir el vídeo. Además, dedicamos más de dos millones de dólares anualmente a las soluciones tecnológicas para evitar que se distribuya contenido no autorizado. Vobile es un proveedor líder global de identificación de contenido y gestión de servicios usando su tecnología de huellas dactilares VDNA. Confiamos en la identificación de contenido de Vobile, líder en la industria, para identificar de forma precisa los grandes volúmenes de contenido que tenemos y detectar si hay material no apropiado.

¿Pagan impuestos en España?

Pagamos IVA en las ventas generadas en España.

Al intentar comprar una cuenta Premium de Pornhub, el cargo en España es fijo, de 9.99 euros, sin IVA. ¿A qué productos recargan el IVA?

Pagar IVA no es opcional. Tenemos nuestra central en Luxemburgo, y el IVA que paga MindGeek está ya incluido en el precio fijo de todos nuestros sitios Premium.

¿Cómo ven el futuro de la industria del porno?

No se puede negar que el rápido crecimiento del mercado móvil está cambiando de forma sustancial la forma en que la gente accede a Internet y, más importante, cómo usamos esa plataforma para conectar con nuestra audiencia. La industria sin duda ha evolucionado, y algunos de los grandes cambios han estado desatados por la accesibilidad a la pornografía en Internet. Hemos pasado de ver de reojo las fotos de las revistas de nuestros padres, a ver contenido para adultos en cualquier lugar. Además, no podemos ignorar que las audiencias no quieren simplemente mirar; la realidad aumentada y las experiencias sensoriales serán, sin duda, lo siguiente en este mundo. Los productores van a tener que satisfacer la creciente demanda de experiencias de inmersión para provocar la interacción de la gente.

¿Cuáles son los planes de futuro de MindGeek?

Es importante que nos adelantemos a los acontecimientos en un entorno que continua evolucionando. Eso impulsa nuestra estrategia a largo plazo de forma consistente, y nuestra habilidad no solo para controlar una cantidad enorme de tráfico web y el procesamiento masivo de datos cada día, sino también a la hora de hacer mejores decisiones de negocio para nosotros mismos y ofrecer una experiencia óptima a nuestra base de usuarios.

