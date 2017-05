Los chefs no son los únicos: becarios en la administración pública, sin sueldo y sin posibilidad de quedarse

No, los aprendices de cocinero que trabajan con grandes chefs no cobran. Tampoco lo hacen los ayudantes a profesores, los becarios de periodismo o las aprendices de peluqueras. Eso sí, los becarios de Google o Facebook reciben remuneraciones de hasta 7.000 euros al mes. Todos realizan un trabajo, todos siguen aprendiendo y, aún así, es legal que la empresa decida discrecionalmente si quiere o no pagar a sus becarios.

La polémica sobre si los ayudantes de cocina deben cobrar tras soportar jornadas de hasta 16 horas ha reabierto la herida de los becarios. Hay expertos que proponen cambiar la ley, pero ¿puede cambiar la legislación una administración pública que también disfruta de becarios gratis?





Los becarios de la administración

Prácticamente todos los entes públicos tienen becarios: el Congreso, el Senado, las diputaciones, los ministerios, Radio Televisión Española, la Biblioteca Nacional o incluso los colegios públicos. La mayoría de estos becarios no recibe ningún tipo de "ayuda al estudio" ni remuneración y, además, explican, no existe ninguna opción real de conseguir un puesto tras las prácticas ya que estos se consiguen por oposiciones. Según los últimos datos de Comisiones Obreras CCOO, la administración tiene alrededor de 3.000 becarios anuales aunque explican a Teinteresa.es que es muy difícil contabilizar el número exacto ya que cada administración local y autonómica saca sus propias convocatorias.

Alejandro F. ha hecho prácticas en el Ministerio de Exteriores después de estudiar dos carreras: Ciencias Políticas e Historia. "La administración pública no suele pagar a sus becarios que son de grado", explica a este diario, "las prácticas en embajadas, consulados o ministerios no se remuneran", al menos ahora.

"Hasta hace unos años había una beca pero la quitaron en 2012". Es lo que algunos medios han llamado las "becas para ricos" de Exteriores. Tres meses trabajando en la embajada de El Congo o Argentina, pero ni un euro para vivir desplazado en otro país. "Dicen que es formativo y por eso no lo remuneran", asegura Alejandro.





Sin posibilidad de un contrato

Pero lo peor no son tres o seis meses trabajando gratis para el Gobierno en jornadas de 8 horas, sino que no es posible quedarse. "Yo he estado hablando con varios diplomáticos y decían que les parecía mal y también a los empleados porque ya no salen oposiciones y se está jubilando mucha gente", explica Alejandro. La posibilidad de quedarse después de las prácticas y ocupar ese puesto es prácticamente nula ya que esos puestos se consiguen pasando una oposición.

Estás tres meses y te vas. Algo que no es único del Ministerio de Exteriores, en Fomento o instituciones públicas como Radio Televisión Española o la Real Academia de Historia, tampoco pagan.





Los colegios públicos y concertados

Carolina P. estudia magisterio y tiene prácticas obligatorias en la universidad pública. Prácticas en colegios públicos o concertados en las que se trabaja gratis jornadas idénticas a las de los profesores: desde las 9.00 de la mañana hasta que cierra el centro a las 17.00h.

"Es imposible quedarse después de las prácticas", explica Carolina a Teinteresa.es, porque los puestos de profesores también son por oposición. "Como mucho pueden cogerte a través de una subcontrata para ayudar en el comedor, pero casi nadie se queda".

Así es trabajar gratis para el sector público, cientos de becarios que sustentan una parte de la administración pública y que en tiempos de crisis sirven para gastar menos en puestos que podrían cubrirse con funcionarios.

"En mi opinión es necesario legislar, porque esto nos afecta a todos", dice Alejandro, pero ¿cómo va a legislar en su contra la propia administración? Quizá, si todos los becarios se negasen a aceptar prácticas gratis, al final, se dejarían de ofertar, pero "siempre hay alguien dispuesto a cogerlas porque somos muchos", explican los estudiantes.