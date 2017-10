Visiotalent: Tecnología para que los recursos humanos sean más humanos

Acabas de terminar la carrera y empiezas a enviar curriculums. Apenas una hoja semivacía con tus logros académicos y los veranos trabajando en el chiringuito de la playa. Pero tú eres mucho más que eso, ¿no? El problema es que entre una avalancha de mil curriculums para un puesto 'junior', lo más probable es que ni siquiera te den la oportunidad de asistir a una entrevista para demostrar lo que vales. Y eso que, a día de hoy, para las empresas son más importantes esas cualidades llamadas 'soft' que son tan difíciles de plasmar en un currículum: compromiso, ideales de la empresa, resolución de conflictos, habilidades comunicativas, etc.

La solución a la que llegaron Louis Coulon y Gonzague Lefebvre, dos jóvenes franceses, fue Visiotalent. Una plataforma que permita a todoslos aplicantes tener la oportunidad de demostrar sus softskills a través de vídeos en diferido.

El reclutador elige unas preguntas para todos los candidatos a un puesto, decide en cuanto tiempo deben contestarse, en qué idioma y si hay tiempo para preparar las respuestas. Después puede decidir si graba un vídeo de bienvenida al candidato o no. Envía un link y una fecha límite para contestar las preguntas y el candidato simplemente debe pinchar ese link, registrarse y disponer de un móvil u ordenador con cámara con el que grabar las respuestas. Al final, las pruebas de todos los candidatos se envían al reclutador que puede verlas cuando quiera e incluso ir haciendo anotaciones.

Trabajan con Burger King o Leroy Merlin y acaban de llegar a España

Como explica uno de los fundadores Louis Coulon a Teinteresa.es, "teníamos 23 años y queríamos encontrar trabajo, buscamos en todas las grandes empresas, pero nuestro currículum estaba casi vacío". Ambos tenían la sensación de que si les hubiesen dado la oportunidad habrían encandilado a los reclutadores. "Buscan habilidades que sólo se pueden ver en una entrevista", explica.

Crearon Visiotalent y la verdad es que no les va nada mal. Desde 2014 han conseguido que usen su plataforma más de 30.000 candidatos y trabajan con unas 350 empresas, algunas tan conocidas como Burger King, Blablacar, Leroy Merlin, Adecco o Cartier. Además, han abierto siete oficinas en Europa, la última en España.

"Las empresas buscan siempre a los mismos candidatos, el mejor estudiante de la mejor escuela de negocio" pero ese no tiene por qué ser el mejor para el puesto, explica Ignacio Sánchez, director de Visiotalent en España, "hay muchos y muy buenos candidatos pero se busca más que haya afinidad con la empresa".





Reclutadores más conectados con los candidatos

La situación del mercado de trabajo en España, aseguran, es idónea para este tipo de soluciones. Con la llegada de las aplicaciones de búsqueda de trabajo y el alto porcentaje de desempleo entre los jóvenes, los procesos de selección se eternizan y los reclutadores no dan a basto. "Uno de cada cuatro reclutamientos es un fracaso en el primer año", explica Louis, "y no es porque no sepan hacer el trabajo, si no por problemas de compatibilidad con la empresa".

Pero no es solo por parte de los empleadores. "Las nuevas generaciones quieren generar un impacto, aportar valor a un proyecto", asegura Louis. Y esa es la oportunidad que quieren dar con Visiotalent. Además, en un contexto de reclutamiento internacional, la posibilidad de hacer entrevistas en vídeo en diferido salva muchos obstáculos: cambios horarios, idioma y costes de movilidad.