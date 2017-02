Exoesqueletos robóticos 'made in Spain' para que los paralíticos puedan volver a andar

En Yo Robot, Will Smith era "reparado" incluyendo piezas robóticas completas, como un brazo y varias costillas, integradas a su cuerpo tras un accidente. Aún no hemos llegado a ese punto, aunque puede que no sea ciencia ficción. Los avances en robótica asociada a la medicina ya permiten que personas con movilidad reducida y parálisis puedan volver a caminar a través de exoesqueletos.

Es el caso del Exo-H2, un exoesqueleto diseñado por la marca española Technaid, hermanada con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España (CSIC). "Exo-H2 es capaz de emular el acto de andar de una persona con parálisis total o parcial de las piernas", explican a Teinteresa.es desde Technaid.

El Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, el Instituto Tecnológico de Monterrey o la Universidad de Houston, son algunas de las instituciones que ya utilizan este sistema para investigar nuevos tratamientos o estrategias de control robótico. "Tanto médicos como ingenieros lo utilizan" para probar avances científicos.

Para reabilitación de paraplégicos

"Este sistema no está diseñado para sostener al paciente, sino para asistirlo en el proceso de reaprendizaje de la marcha", explican sus creadores. Está dirigido a pacientes que han sufrido una lesión o parálisis cerebral, pero también para aquellos con esclerosis o lesiones medulares.

En el caso de los primeros, "gracias a la plasticidad del cerebro", volver a caminar con tus propias piernas activa "patrones de marcha que permiten el aprendizaje de otra zona no afectada del cerebro". Mientras que en el caso de las lesiones medulares o enfermedades degenerativas, el exoesqueleto ayuda a "movilizar su tren inferior para mejorar el tono muscular, la circulación sanguínea y el funcionamiento del aparato digestivo".









Se controla con una App

Para que el exoesqueleto funcione, el terapeuta a cargo de la reabilitación puede controlar el robot desde una aplicación de Android. "Se le introduce el patrón de marcha que queramos entrenar en el paciente" y la máquina moviliza sus piernas. "El Exo-H2 no está diseñado para sostener al paciente", explican, sino para asistirlo, "por eso debe ser usado con muletas".

El futuro de la medicina robótica, explican desde Technaid, será uno de los sectores "que tenga un crecimiento más rápido en la próxima década junto con la robótica industrial".

El envegencimiento de la población occidental supondrá un aumento de los recursos a la investigación sanitaria y también de ayuda a los mayores. "Pronto veremos robots acompañantes o exoesqueletos asistenciales", aseguran.