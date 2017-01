Bajas incentivadas “exprés” en Telefónica: 50% del sueldo sin trabajar, si te acoges ya

El mayor grupo de telecomunicaciones español pisa el acelerador en el proceso de reducción de plantilla. Telefónica ha enviado el pasado viernes un documento a sus trabajadores, al que ha tenido acceso Te Interesa, en el que especifica las condiciones ofrecidas a todos aquellos menores de 55 años que quieran marcharse cobrando la mitad de su sueldo durante los próximos diez años. Los que se decidan por solicitar la baja han de hacerlo rápidamente, antes del 17 de febrero.

El pasado viernes las oficinas de algunas de las empresas de Grupo Telefónica hervían con reuniones y conversaciones de pasillo. La dirección comunicó los detalles del nuevo programa de bajas incentivadas a los trabajadores y los directivos del Telefónica “corporativo” (S.A.), Telefonica Digital España, Telefónica Investigación y Desarrollo y Telefónica Global Solutions (TIWS).

Los han llamado “plan 10” y “plan 60”, y están destinados a ofrecer la salida a aquellos que no han podido sumarse al programa de bajas voluntarias (Plan de Suspensión individual) para mayores de 53 años de noviembre de 2015, y que ofrecía el 64% del sueldo hasta la jubilación.

Este nuevo plan de recorte de personal, adelantado por El Español, se ha plasmado finalmente en un documento, al que ha tenido acceso Te Interesa, en el que se ofrece una horquilla de entre el 50% y el 54% para los menores de 55 años que lleven al menos 10 años en la compañía. Los que estén interesados han de solicitarlo antes del 17 de febrero, y su salida ha de producirse antes de abril.

Esta vez, al contrario que en el anterior plan, no se ha tenido en cuenta a los sindicatos. Además, aquél tenía un plazo de decisión más holgado, de cuatro meses. “Esto nos lo comunicaron el pasado miércoles, dos días antes de que se publicara en prensa”, explica Alberto Salas Responsable de organización y CCOO Telecomunicaciones. Salas, sin embargo, valora el acuerdo por su carácter voluntario, frente a los expedientes de regulación en los que está inmerso el sector, desde el forzoso que ha sacado a unas 1.000 personas de Vodafone tras la adquisición de ONO, a otro pactado con sindicatos tras la adquisición de Jazztel por Orange, para unas 500 personas.

Te Interesa se ha puesto en contacto con Telefónica, que prefiere no hacer comentarios por tratarse de un asunto interno.

Plan 10

El primero de los planes ofrece, a todos aquellos que lleven en la empresa al menos una década, es salir cobrando sin trabajar la mitad de su sueldo durante otra década. Estos ingresos no se extinguirían por el hecho de que el ex empleado se ponga a trabajar en otra compañía, con una salvedad: no podrán irse a la competencia durante un año.

En concreto, los que lleven entre 10 y 15 años percibirán hasta 2027 el 50% del Salario Regulador Bruto (fijo más variable), el 52% los que lleven entre 15 y 20, y el 54% de los que hayan estado más de dos décadas. Para los directivos se limita el cobro a 8 años y a un máximo equivalente a cuatro años de su sueldo. Esas cifras son brutas, y de ellas hay que descontar el IRPF correspondiente.

Hay que tener en cuenta que una de las empresas afectadas, Telefónica S.A., la parte corporativa de la empresa, está formada sobre todo por directivos y ejecutivos de la empresa.

La compañía ofrece a los empleados que salgan un servicio de recolocación y orientación laboral (outplacement) Durante esos diez años la empresa no cotizará a la Seguridad Social por el ex empleado, que tendrá que devolver o comprar el coche de empresa y causará baja en los planes de salud de la entidad. La salida no está garantizada, y ha de ser aprobada por Recursos Humanos.

Plan 60

Telefónica también endulza el camino de salida a aquellos que no lleguen a los diez años. Si han trabajado en la firma más de cinco años pero menos de nueve, pueden rescindir voluntariamente su contrato a cambio de un finiquito de 60 días por año trabajado, más el sueldo de seis meses.

Además, a los trabajadores que no tengan la condición de Director, la anterior cuantía se complementará con 30.000 euros brutos adicionales.





Miles de millones en un plan euros para adelgazar la masa laboral

Hace ahora un año, Telefónica notificó al regulador (CNMV) su intención de reservar 2.900 millones de euros para costear el plan para que salieran los mayores de 53 años. Con este movimiento, anunciaron, preveían ahorrarse 370 millones de euros directos, aunque eso sí, con menos fuerza laboral. Aunque no hay datos oficiales, fuentes sindicales estiman en más de 4.000 las personas que saldrán de la empresa con este plan.

El Grupo Telefónica contaba en 2015 con 123.700 empleados en todo el mundo, de ellos se estima que 30.000 en España. La media de edad de 39 años, y en ese año se contrataron casi 9.000 menores de 30 años, según la propia compañía. Esto, sumado a la salida de los mayores de 53 años y a estos planes, que por los requisitos de estancia mínima en la empresa van dirigido sobre todo a los empleados de más de cuarenta años, va a suponer un claro rejuvenecimiento de la masa laboral, aún a costa de perder el capital humano con más experiencia para la compañía.

El pasado 8 de abril de 2016, José María Álvarez-Pallete sustituyó a César Alierta como presidente ejecutivo de la empresa.