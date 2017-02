Kolau: del paro en España a programar en Silicon Valley

Danny Mola se levanta cada día a las siete de la mañana hora de San Francisco, más concretamente de Silicon Valley. En España son las cuatro de la tarde y a las siete y dos minutos Danny ya está conectado a Skype para atender a Teinteresa.es

Trabaja desde casa, como todos sus compañeros en Kolau que están diseminados por el mundo. España, Estados Unidos o Kazajistán. "No creemos en las oficinas", dice Danny que asegura que así todos en la empresa "se sienten iguales".

Cuando era más joven Danny se encontró en paro en España. Él había estudiado ciencias políticas pero no tenía trabajo relacionado con sus estudios. "Eso me llevó a aprender programación por mi cuenta", explica con naturalidad. Ahora, en su tercera start-up, se dedica a programar desde Silicon Valley, la cuna mundial de la tecnología, donde está la sede de Apple, la de Facebook o la de Google.





Una historia de fracasos y triunfos

Seis meses más tarde de embarcarse en la aventura de aprender a programar por su cuenta, este leridano ya programaba aplicaciones para iPhone y las vendía a otros desarrolladores. Pero no era suficiente, así que decidió empezar su primera start up, una app que conectaba a estudiantes de inglés con huéspedes en la Costa Oeste de EEUU. Nunca llegó a salir al mercado, por falta de demanda.

Pero un emprendedor no tiene miedo al fracaso. Empezó su siguiente empresa, una aplicación web de casas de vacaciones en España que fue "más o menos bien durante dos años, pero sin apenas beneficios". Así que decidió trabajar durante otros dos años para otras empresas de Silicon Valley. "Allí aprendí lo que has de hacer para que una start up tenga éxito y, lo más importante, lo que no hacer", dice Danny.





La aventura de Kolau

"En octubre de 2015 dejé el trabajo en una de estas start ups y me puse a desarrollar Kolau", explica Danny. Pero, ¿qué es Kolau? Es una plataforma de marketing digital especialmente diseñada para Pymes. Los algoritmos y aplicaciones de Google para posicionar a las empresas en la primera página de búsquedas dependen de muchos factores y requieren conocimientos que muchas pymes no tienen. "Kolau pretende introducir el "hazlo tu mismo" en el posicionamiento web", explica Danny.

Esta start up pretende que no sea necesario depender de una agencia de marketing para mejorar el posicionamiento. "Las agencias muchas veces limitan la comunicación con las Pymes para que no puedan aprender, ya que si lo hacen podrían hacerlo ellos mismos y prescindir de intermediarios", explica el fundador.

La idea surgió, como surgen las buenas ideas, de una conversación. Esta en concreto fue con su esposa mientras caminaban por el monte Kolau, en Hawaii, de ahí el nombre de la empresa.





El futuro es de la programación

En menos de un año desde su fundación Kolau ya está en marcha, pero el equipo sigue encontrando nuevos proyectos en los que embarcarse cada día. Este mes han puesto en marcha un programa de formación gratuíta en programación y desarrollo web para jóvenes en paro en España. Los ingenieros de Kolau hacen de "profesores" de forma gratuita y los Ayuntamientos aportan los medios.

"Aprender a programar me sacó del paro", explica Danny, que quiere llevar estas oportunidades a los jóvenes españoles. Por ahora solo empiezan con el proyecto en tres ayuntamientos de Lleida, Alicante y Cádiz.

"No hace falta ser bueno en matemáticas para poder programar, solo tener lógica", explica y asegura que la programación es un sector en el que hay paro cero. "Como español no puedo ser ajeno al problema del paro juvenil en mi país", dice Danny. A él, al menos, programar le ayudó a llegar hasta Silicon Valley.