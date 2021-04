Viajar después del coronavirus: lista para EE. UU.

Contenido patrocinado

Faltan pocos meses para el verano, momento del año en el que la mayoría de españoles se va de vacaciones, o más bien eso es lo que haríamos normalmente. Parece que en 2021 las cosas siguen siendo un poco diferentes. El coronavirus ha paralizado prácticamente los viajes en todo el mundo, y resulta difícil imaginar una época en la que vuelva a ser posible viajar libremente al extranjero.

Sin embargo, ahora también es el momento de ser positivos. La puesta en marcha de los planes de vacunación ha comenzado, las vacunas ya están demostrando su eficacia y lo único que podemos hacer es esperar. Así pues, durante la espera podemos pensar a dónde viajaremos cuando se abran las fronteras.

Uno de los destinos vacacionales más populares del mundo ha sido siempre Estados Unidos. Desde la Estatua de la Libertad hasta el Golden Gate Bridge y el Gran Cañón, el país tiene mucho que ofrecer. Antes de viajar, hay que tener los preparativos en orden, desde los itinerarios y la reserva de hoteles, hasta la solicitud del ESTA y el pasaporte en orden

¿Qué hace falta para un viaje a Estados Unidos?

En cuanto Estados Unidos reciba de nuevo a los turistas, viajeros de todo el mundo se apresurarán a acudir a los aeropuertos. He aquí tres consejos cruciales para disfrutar de un viaje sin estrés a la autoproclamada “Tierra de la Libertad”.

Foto de Natalie Rhea a través de Unsplash.

1: Alquilar un coche

En la mayoría de los destinos de vacaciones, alquilar un coche es un lujo al que se puede optar. En Estados Unidos, sin embargo, las cosas son un poco diferentes. Estados Unidos tiene fama de tener un transporte público deficiente para los turistas. A menos que se conozcan realmente los entresijos de una ciudad, es difícil orientarse. Incluso las bicicletas no sirven de mucha ayuda en ese sentido. Estados Unidos es principalmente un país de coches. Las carreteras no son hospitalarias con los ciclistas y los propios conductores, tampoco.

Una de las ventajas de conducir en Estados Unidos es que se puede alquilar un coche con un permiso de conducir español y conducirlo en Estados Unidos. Aunque no se necesita un permiso de conducir especial, se recomienda obtener un permiso internacional antes de la salida para usarlo en combinación con el carné español. También es importante conocer las leyes de tráfico estadounidenses, porque pueden ser bastante extrañas. Por ejemplo, en algunos casos está permitido saltarse un semáforo en rojo al hacer un giro. Es mejor evitar la frustración de otros conductores por falta de conocimiento.

2: Planear una ruta

Esto puede parecer obvio, pero la realidad ha demostrado que mucha gente no está preparada para enfrentarse al gran tamaño de Estados Unidos. Estados Unidos es enorme, y las distancias que parecen pequeñas en un mapa pueden cubrir rápidamente cientos de kilómetros en la realidad. Esta es también una de las razones por las que alquilar un coche en Estados Unidos es casi una necesidad, sobre todo si se tiene previsto viajar por varios estados. Encontrar la ruta correcta puede ahorrar horas de viaje y evitar pasar más tiempo del necesario en el coche o avión.

3: Solicitar un ESTA

Otra buena noticia: los ciudadanos españoles no necesitan visado para viajar a Estados Unidos gracias al Programa de Exención de Visado, lo cual es sin duda una de las razones por las que este país es tan popular. Lo único que tienen que hacer es solicitar un ESTA (siglas en inglés de “Sistema electrónico de autorización de viaje”). A diferencia del visado, este permiso no requiere una visita a la embajada para conseguir un sello en el pasaporte, y además es mucho más barato. El ESTA puede solicitarse online a través del formulario digital ESTA, en el que se hacen unas sencillas preguntas sobre los viajeros, sus planes de viaje y algunas cuestiones de seguridad para asegurarse de que no representan ninguna una amenaza para el país.

El ESTA se sigue concediendo a pesar de la situación actual, por lo que los viajeros interesados en visitar el país tan pronto como se pueda pueden seguir solicitándolo gracias a su validez de dos años. Por supuesto, hay mucho más que considerar a la hora de viajar a los Estados Unidos, pero teniendo en cuenta estos tres puntos se puede disfrutar de unas vacaciones divertidas y cómodas.