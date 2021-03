El 77% de las mujeres taxistas encuestadas afirman haberse sentido discriminadas, acosadas o intimidadas por clientes varones

Con motivo del Día Internacional de la Mujer y en su compromiso con la diversidad y la inclusión, FREE NOW, la plataforma de movilidad líder en Europa, ha publicado el II Observatorio de la Mujer Taxista, un estudio que se centra en el perfil de las conductoras de las plataforma y que persigue reflejar la realidad del sector taxi y dar visibilidad a las propias taxistas. El estudio concluye que el 76,8% de las mujeres del sector compatibilizan de forma adecuada la vida personal y laboral -un sentimiento que se ha incrementado en un 26 % tras la pandemia-, y el 36,2% elige la conciliación como la principal razón para dedicarse a esta profesión.

No obstante, las restricciones y el toque de queda han complicado la conciliación familiar. El 71% de las mujeres taxistas trabaja más de 8 horas diarias y, actualmente, tienen que concentrar las horas laborales durante el día. “Trabajar en el mundo del taxi te permite pasar más tiempo con tus hijos. Antes del COVID-19, me organizaba la jornada de forma que pasaba el día con ellos y, a última hora de la tarde, me ponía a trabajar; y lo mismo los fines de semana. Ahora es difícil porque no se puede trabajar por las noches y todo el trabajo es de día. En muchas ocasiones, si no fuera por los clientes que entran a través de la aplicación de FREE NOW, pasaría más tiempo conduciendo y dando vueltas por la ciudad en busca de pasajeros”, concluye Argentina Rodriguez, taxista de la plataforma FREE NOW.

La segunda razón por la que las mujeres deciden adentrarse en este sector es por necesidad económica (23,2%). De hecho, casi el 67% de las encuestadas ha trabajado previamente en otro sector, entre los que destacan profesiones como las de administrativo (10.1%), comercial (9,2%) o dependienta (6,8%). Y, otro motivo, por el que las mujeres apuestan por el taxi es por tradición familiar (20,3%). “En mi caso, mi hermano y mi padre son taxistas, así que tuve mucho apoyo familiar cuando decidí comenzar a trabajar en el sector” comenta Argentina.

Un sector predominantemente masculino, pero muy inclusivo

El II Observatorio de la Mujer Taxista señala que el 87% de las encuestadas se sienten aceptadas e integradas por sus compañeros varones. De hecho, a pesar de que el sector del taxi sea predominantemente masculino, el 60% se siente totalmente o muy acogida por sus compañeros. “Tenemos grupos de Whatsapp en los que nos apoyamos entre nosotros (hombres y mujeres), sobre todo ahora con la pandemia” afirma Argentina.

No obstante, son muchas las taxistas que han sufrido o sufren discriminación de genéro en su trabajo. Concretamente, el 77% de las mujeres taxistas encuestadas afirman haberse sentido discriminadas, acosadas o intimidadas por clientes varones por el hecho de ser mujer, al menos, en alguna ocasión; una cifra que se ha incrementado un 22 % respecto a 2020.

Entre los principales motivos señalados por las encuestadas están los comentarios de tipo sexual (39,1%), seguidos por el humor sexista (23,2%) y por el sentimiento de ‘superioridad masculina’ por parte de los varones (21,7%). Otros comportamientos, como el acercamiento inapropiado o el lenguaje no verbal incómodo, se han reducido considerablemente respecto al año anterior (-50% y -24% respectivamente), como consecuencia del distanciamiento social y las medidas de higiene y seguridad del propio taxi.

El 70% de las mujeres encuestadas no denuncia estas situaciones porque piensa que no “vale la pena hacer el esfuerzo” y un 56% cree que “es muy difícil probarlo”. El miedo a hacerlo público es la razón que experimenta un mayor crecimiento respecto a 2020 (+150%).

No obstante, 3 de cada 4 encuestadas considera que la sociedad ha evolucionado en términos de igualdad de género, gracias en parte a los movimientos sociales de los últimos años, como el MeeTOO, lo cual les hace sentir más seguras que hace 10 años. También ayuda el operar a través de una aplicación de movilidad. En este sentido, el 82,6% de las mujeres taxistas encuestadas afirma que se sienten más seguras desde que utilizan estas aplicaciones. Este dato se ha incrementado un 5% respecto al año anterior. “Sobre todo en los turnos de noche es cuando se pasa más miedo, porque nunca sabes qué tipo de cliente vas a llevar. Al menos ahora, con la app de FREE NOW, me siento más segura, ya que eres capaz de identificar al pasajero que vas a llevar y conocer su trayecto”, afirma María Argentina Rodríguez, taxista que opera en la plataforma de FREE NOW.

“Somos Taxistas”, la campaña del Día Internacional de la Mujer de FREE NOW

El II Observatorio de la Mujer Taxista nace dentro de la campaña “Somos Taxistas”, que FREE NOW ha lanzado en el contexto del Día Internacional de la Mujer. “Hemos escogido este eslogan para nuestra campaña, porque la palabra taxista es neutra y refleja el grado de inclusión dentro del sector” comenta Adriana Collado, Head de Marketing de FREE NOW. “En FREE NOW tenemos un fuerte compromiso con la diversidad e inclusión y queríamos dar visibilidad y voz en esta fecha especial a las mujeres taxistas de la plataforma, las cuales realizan una estupenda labor y, además, han colaborado de forma voluntaria durante la pandemia en todo lo posible”.

Por otro lado, para la campaña, se ha contado con la colaboración de tres mujeres taxistas – Mónica Crisán, Piedad Vega y Argentina Rodríguez-, que serán las protagonistas en los canales digitales de la compañía durante el mes de marzo. En general, las mujeres taxistas que operan con FREE NOW llevan tres años y medio en la plataforma y tienen una calificación media de 4,91 sobre 5, por encima del 4,89 que obtuvieron en 2020.