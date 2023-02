En los últimos años se ha incrementado tanto el número como el tipo de ciberataques o intentos de sustracción de datos online. De hecho, según datos del Centro Criptológico Nacional, España es España ya es el tercer país que más ataques de phishing recibe en el mundo. Así pues, es más importante que nunca estar alerta sobre posibles intento de robo de nuestra identidad y/o datos, así como establecer medidas preventivas para que esto no suceda. Según datos de un reciente estudio de Revolut y Dynata, un 60% de los españoles asegura haber sido víctima de algún tipo de ciberataque online en los últimos 3 meses.

Los millennials, la generación más afectada por el fraude online

El 40% de los encuestados entre 25 y 34 años afirma haber recibido un SMS fraudulento (smishing) en los últimos tres meses, y los millennials también son la generación más afectada por los emails de phishing, con hasta un tercio de los encuestados que afirma haber sido víctima de este tipo de coreos.

En cambio, hasta un 64% de los mayores de 65 años reportas no haber experimentado ningún incidente de seguridad online. Una explicación a esto es que utilizan menos servicios online, o tal vez son menos conscientes de cuando han sufrido un ciberataque, pero también las que piensan en mayor medida que siendo precavidos pueden evitar ser víctimas de una estafa (el 7% en el grupo de edad de 55-64 años y el 8% en el de 65 años o más, frente a la media nacional del 6%).

Curiosamente, son las generaciones más jóvenes los más despreocupados con respecto a las medidas de seguridad: casi un tercio de los jóvenes entre 18 y 34 años aseguran no tomar medias para mantener sus datos seguros y simplemente confiar en la suerte.

Las generaciones más jóvenes 18-24 no parecen muy interesados en mantenerse al día de sus finanzas y cerca de un 9% solo las mira cada dos semanas, y hasta un 6.25% asegura que ni siquiera sabe cuándo fue la última vez que miró.

Mejor prevenir que curar

Mantenerse alerta ante el fraude y establecer medidas preventivas de forma proactiva pueden ayudar a reducir el riesgo de que nuestros datos sean robados en internet. Así, dos tercios de los españoles asegura que ya toma medidas para proteger sus datos bancarios en internet, y un tercio de los encuestados asegura que le preocupa que sus datos de tarjeta puedan ser clonados cuando compran online. Las principales medidas que adoptan los españoles son el cambio frecuente de contraseña (33%) y comprar únicamente en webs de confianza (50%). El uso de tarjetas virtuales de un solo uso (12%), como las que ofrece Revolut desde su app, también se perfila como otra de las estrategias utilizadas para evitar el robo de datos cuando los españoles compran online.

A pesar del riesgo, hasta un 20% de españoles no toma ninguna medida para protegerse frente a ciberataques: un 13% explica que confía en la suerte y espera que nunca pase nada, mientras que casi un 8% explica que no sabe qué medidas tomar para que esto no ocurra.

De hecho, un 9% de los españoles asegura no saber identificar un ciberataque, y las mujeres (11%) se confiesan menos duchas en estos temas que los hombres (7,15%). Si observamos por regiones, los cántabros son los españoles que menos idea tiene sobre cómo identificar una brecha de seguridad: hasta un 23% asegura no saberlo.

Otra de las principales medidas de protección es llevar un adecuado control de la cuenta bancaria. Así, uno de cada tres españoles asegura entrar en su banco online dos o 3 veces por semana, y otro tercio asegurar mirarla a diario, algo que hacen especialmente los millennials, casi la mitad asegurar entrar en su banco todos los días.

Además, los datos de Revolut indican que los españoles también están preparados para lo peor: el 40,60% asegura saber qué hacer exactamente en caso de ciberataque, y un 52% tiene una idea aproximada, aunque reconoce que tal vez se le escape algo. Solamente un 7% confiesa estar totalmente perdido y no saber como reaccionar.