Llega la cuarta edición del DigiEduHack: cerca de 500 participantes se enfrentan a 46 retos

Durante una semana cerca de 500 participantes de todo el mundo tratarán de encontrar soluciones a los 46 retos planteados este año.

DigiEduHack es una iniciativa emblemática del Plan de Acción de Educación Digital de la Comisión Europea para 2021-2027. Con el tema anual ‘Poner a las personas en el centro de la educación digital’, también contribuye al Año Europeo de las Capacidades, promoviendo la alfabetización, las capacidades y el empoderamiento digitales en todos los niveles de la educación y la formación.

Del 6 al 13 de noviembre, distintas organizaciones que trabajan en el campo de la educación y la formación, autoridades públicas, ONGs y empresas privadas organizan eventos locales en su país de referencia. Este año, España alberga cuatro hackathones: ‘Digital Education from Theory to Practice: Creating a Fall Prevention Wearable for the Elderly’; ‘EduHackFest: Beyond Education with XR and AI’; ‘DGHack4STEM- Digital Games Hackathon for STEM Careers’; y ‘Girls in STEAM: Teaching for Inclusion’. Todos los desafíos se pueden consultar en la web de la iniciativa.

Las mejores ideas y soluciones planteadas para los 46 retos en marcha recibirán el reconocimiento de la comunidad en un acto organizado por la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, que tendrá lugar el próximo 13 de noviembre. En él participará el secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar.