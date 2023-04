La streamer Cristinini habla sobre la salud mental de los streamers y el futuro de Twitch

La plataforma de ofertas y descuentos Chollometro ha lanzado Chollociendo a, una nueva serie de entrevistas que pretenden mostrar la cara más cercana de algunos de los streamers, comunicadores, e influencers más destacados del momento. El primer capítulo de Chollociendo a ya está disponible en el canal de Youtube de Chollometro y consiste en una entrevista a la comentadora de esports y presentadora Cristina López, más conocida como Cristinini. Durante estas charlas, la popular creadora de contenido conversa y da su opinión sobre algunos de los temas que más afectan a los streamers y comunicadores online, como son el rumbo que están tomando algunas redes sociales como Twitch, los tipos de contenidos, y la salud mental de estos trabajadores.

Las consecuencias para la salud mental de trabajar como streamer

Con más de un millón de seguidores en Twitch, Cristinini lleva ocho años dedicándose a la creación de contenidos relacionados con los videojuegos en plataformas como Youtube, y Twitch. Además, ha presentado el programa de tendencias en videojuegos The Gaming House de Movistar y ha colaborado como reportera en diversos eventos relacionados con los esports. Su secreto para continuar con la misma fuerza que el primer día, según comentó durante su entrevista con Chollometro, es la motivación de hacer un trabajo que le gusta.

Sin embargo, la streamer ha admitido que las consecuencias a nivel mental de trabajar como streamer «aún no se conocen». La influencer ha comentado: «yo entiendo que la gente colapse, yo tengo que ver cada día cómo opinan de mí o sueltan burradas que no son ciertas. Nos gusta nuestro trabajo, pero que nos guste no significa que no sea duro ni que tengamos que estar aguantando que de repente venga alguien a insultarte».

Twitch, ¿una plataforma en decadencia?

Otro de los temas que se trataron durante el primer episodio de Chollociendo a fue el futuro de Twitch, la plataforma de live streaming más grande del mundo. Muchos hablan sobre una supuesta desaceleración del crecimiento de esta red social, en la que se comparten cada vez más reacciones y series, en lugar de contenidos originales. Esta modificación de los contenidos se debe, según asegura Cristinini, a la propia evolución de esta plataforma y sobre todo de los viewers, ya que «el contenido que se hace es porque la gente lo ve».

La comentadora de esports ha confesado que los videojuegos que más han marcado su carrera han sido Tom Rider y Age of Empires, los primeros a los que jugó; así como League of Legends, videojuego que, asegura, ha marcado una época en su vida. ¿Y el mejor chollo de su vida? Todos los juegos que ha encontrado en la web a buen precio y que no ha podido resistirse a comprar.

Chollociendo a continuará desgranando los secretos de los streamers y comunicadores del momento en nuevos capítulos que se publicarán próximamente en el canal de Youtube de Chollometro.