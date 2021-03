Julia Landera en Women in Tech Week: «Los niños conviven con la tecnología, como consumidores, usuarios y creadores, y esto también sucede en las niñas”

El evento Women in Tech Week, puesto en marcha por Ironhack -escuela líder en formación de talento digital de forma intensiva- junto al movimiento Women in Tech, pone fin tras una semana llena de seminarios donde grandes profesionales del sector han compartido sus experiencias con el fin de crear conciencia sobre el papel que desempeñan las mujeres en el mundo de la tecnología.

Es una realidad. La brecha digital de género sigue abierta en España, que se encuentra entre los territorios europeos con mayor retraso en la inclusión femenina en el campo de las TIC, donde sólo un 13% de mujeres cursan este tipo de carreras frente al 17% de la media de la UE, según los últimos datos de Eurostat. Además, la Comisión Europea afirma que solo 24 mujeres de cada 1.000 se gradúan en estudios TIC. A esta situación hay que sumar la falta de referencias femeninas a la hora de desarrollar su propio negocio. La Asociación Española de Startups refleja que solo el 2% de las CEO de startups son mujeres y los perfiles CTO (Chief Technology Officer), responsables del área de tecnología, no existen para ellas.

Ayumi Moore Aoki, fundadora y CEO del Movimiento Women in Tech y de la agencia digital Social Brain; Linda Pereira, senior partner y CEO de L&I Communications Group; Beatriz Santos, embajadora de Women In Tech y Project Manager en Siemens; Claudia Mendes Silva y Maria-Manuel Leitao Marques, miembros del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo; Nikky Hofland, managing director de TechMeUp, o Sarah Nohe, Head of CX Strategy en Reef Technologies, son algunos de los 17 perfiles que se han dado cita en esta

semana con el objetivo es promover el papel de las mujeres en la tecnología y motivar su participación en el campo.

Uno de los momentos más esperados de la semana ha sido el webinar bajo el lema “Navegando por las empresas tecnológicas» a cargo de Julia Landera Castillero, responsable de Grandes Empresas en Europa Central de Google Shopping. “No hay demasiadas mujeres que se dediquen a la tecnología, pero las que hay son muy jóvenes. En esta industria hay más hombres que mujeres, aunque creo que las cosas están cambiando” ha explicado Landera. “El presente no es perfecto, pero lo será. Los niños conviven con la tecnología, como consumidores, usuarios y creadores,

pero no es solo cosa de niños, sino también de niñas”.

Para la responsable de Grandes Negocios en Europa Central de Google Shopping, la diversidad ayuda a crear buenos productos: “Parece que las estadísticas muestran que hay que contratar a un hombre y es importante asegurarnos de que a la hora de optar a un puesto todos los perfiles tiene las mismas oportunidades. Hay numerosas dificultades, como la presión social, que pueden parar a las mujeres a la hora de querer acceder al mercado Tech y al resto de sectores, en general. En

muchos casos, las mujeres no están interesadas en la tecnología porque cuando pensamos en ella la sentimos demasiado técnica, olvidándonos de la parte creativa”.

Estas jornadas cierran sus puertas hoy con la ponencia de Lesly Zerna, Google Developer experta en Machine Learning y co-fundadora de Mentor Her, quien hablará sobre mentoría y dará consejos sobre cómo emprender y avanzar en el campo tecnológico. Los interesados pueden asistir en este enlace.