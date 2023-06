Inteligencia Artificial, Big Data y Robótica, las tecnologías que redefinen la salud del futuro

En un mundo en constante evolución surge un concepto nuevo en el ámbito de la salud: la salud líquida. En contraposición a la visión tradicional de la salud, que se enfoca únicamente en la ausencia de enfermedades, la salud líquida propone un enfoque dinámico y flexible para alcanzar y mantener el bienestar integral donde la tecnología y la innovación juega un papel fundamental.

Así, la Inteligencia Artificial, el Big Data y la Robótica serán las tecnologías que marcarán el futuro del sector de la salud y cuyas aplicaciones se pueden ver en el nuevo itinerario tecnológico, creado por The Valley con la colaboración de Zerintia, GeneticIA, Bitbrain, BH, DuriGlass, Compex, Imagicc y Coctelcreativo. Este recorrido interactivo, ubicado en The Place, permite a los asistentes realizar un viaje inmersivo y experiencial a través de cuatro paradas: la persona, el hogar, los sistemas sanitarios y el planeta.

Como respuesta a un sector que actualmente se enfrenta a grandes desafíos tanto para pacientes, como profesionales, el concepto de “Liquid Health” se basa en la idea de que la salud no es un estado fijo, sino un proceso continuo que requiere atención y cuidado constante. De ahí que, a través de cuatro estaciones, se puedan conocer las tendencias del sector salud y las tecnologías disruptivas como, por ejemplo, espejos interactivos, dispositivos que nos facilitarán hacer deporte y conectar con otras personas sin salir de casa; entender cómo los sistemas sanitarios utilizarán la realidad virtual para intervenir en situaciones de emergencia; realizar intervenciones con la colaboración de un brazo robótico que mejorará la precisión o descubrir el gemelo digital, una réplica virtual del individuo que se emplea para modelar órganos y sistemas biológicos para el diseño de tratamientos personalizados.

Informe “Rethink Health: el camino hacia la salud líquida”

De esta forma, la unión de lo físico y lo digital supondrá un antes y un después en la medicina y permitirá mejorar tratamientos y diagnóstico. Esta es, sin duda, una de las conclusiones del informe “Rethink Health: el camino hacia la salud líquida”, que se ha presentado esta mañana en The Place, el espacio de innovación de The Valley, en colaboración con Quirón Salud y Exterior Plus.

Juan Luis Moreno, Partner & CIO en The Valley, ha analizado este concepto de salud líquida y el impacto de las innovaciones tecnológicas. “El autocuidado y la prevención, la salud de precisión, el diseño centrado en las personas y tener en cuenta la sostenibilidad del planeta en la estrategia de salud global son las cuatro macrotendencias que están propiciando los grandes cambios del sector salud que serán posibles gracias a las tecnologías disruptivas. Prueba de ello, nuestro país se sitúa líder en la implantación de telemedicina con un 62 % de pacientes que han utilizado el sistema de teleconsulta” ha declarado.

La jornada ha continuado con Catherine Cummings, directora Sostenibilidad de Sanitas quien ha destacado que: “la salud individual y la salud del planeta están intrínsecamente ligadas. Para gestionar eficazmente la salud de las personas, debemos comprender que la salud individual no existe; solo hay una salud, y para ello debemos de adoptar el enfoque integral de ‘One Health‘. Proteger la salud de las personas implica proteger la salud del planeta.”

Por su parte, Maria Victoria Redondo, coordinadora de Salud Digital de la UAX ha concluido el acto afirmando: “el médico siempre lleva innato que debe de generarse un clima de confianza con el paciente y esta no tiene por qué ser física, si no dentro de un marco en el que se respete todo su entorno. Además, también es importante que un médico del siglo XXI sepa manejar la incertidumbre, porque así es el mundo en el que vivimos ahora.”

A través de este informe que revela las cuatro macrotendencias más relevantes con relación a la salud en torno a cuatro grandes áreas: la persona, el hogar, los sistemas sanitarios y el planeta, se han podido conocer algunas de las herramientas y aplicaciones tecnológicas más disruptivas que están revolucionando el sector:

● Tecnología wearable e hiper personalización: ante la preocupación creciente de las personas por su salud, son cada vez más aquellos que buscan de manera proactiva no enfermar y para ello recurren a dispositivos wearables como relojes, auriculares o pulseras capaces de monitorizar los niveles de diversas sustancias de nuestro cuerpo como las hormonas, de detectar problemas de audición e incluso de encargarse de la administración de medicamentos.

También se está trabajando en proporcionar servicios hiper-especializados para el cuidado de nuestra salud, como es el caso del gemelo digital, utilizado para implementar soluciones personalizadas para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades como las cardiopatías congénitas, donde la Inteligencia Artificial también juega un papel fundamental.

● Gadgets tecnológicos para fomentar el cuidado y la desconexión en los hogares: como consecuencia del aumento de ciudadanos que han decidido tomar conciencia de la influencia que ejerce el entorno en su estado de ánimo, numerosos startups están desarrollando aplicaciones para para el ejercicio de los músculos en casa y realizar actividades como el fitness, remo, ciclismo o boxeo a través de la realidad virtual.

También se han desarrollado sistemas para diagnosticar el cáncer de mama desde casa y para llevar a cabo una atención continuada en el hogar.

El informe revela la relación entre el sueño y los gadgets para mejorar el descanso, ya que el sueño es crucial para la salud. Los ingresos globales generados por dispositivos para mejorar el sueño alcanzaron los 12.500 millones de dólares en 2020 y se espera que tripliquen en cinco años.

● Tecnología disruptiva para el desarrollo de los sistemas sanitarios: la biotecnología, la impresión 3D y la IA se están desarrollando para ofrecer medicamentos personalizados, descubrir nuevos fármacos, mejorar la cirugía robótica, impresión de órganos y tejidos, terapias basadas en el ADN del paciente o la síntesis de proteínas. El objetivo de estas tecnologías es mejorar la experiencia del paciente y ayudar a prevenir enfermedades y posibles pandemias; sin embargo, siguen siendo tecnologías emergentes y es necesario comprender bien cómo funcionan antes de implementarlas.

Además, se está recurriendo a robots autónomos para completar cirugías donde a medida que avanza la cirugía robótica surge un nuevo desafío: garantizar la seguridad general del sistema desde el punto de vista de la ciberseguridad.

● Sostenibilidad: hacia el bienestar colectivo y la salud medioambiental: los desequilibrios de los ecosistemas y la contaminación ambiental favorecen la aparición de enfermedades. A esta situación, se suma una nueva pandemia de salud mental provocada por el cambio climático, sobre todo entre los más jóvenes, la eco-ansiedad.

Bajo el concepto One Health; un enfoque colaborativo y transdisciplinar que tiene como objetivo alcanzar mejores resultados de salud reconociendo la interconexión entre las personas, animales, las plantas y el entorno que comparten surgen iniciativas como el Día del One Health, una campaña mundial para llamar la atención sobre la necesidad de optar por este enfoque o como la creación del Plan Estratégico de Salud y Medioambiente, destinado a proteger a la población de los riesgos medioambientales.