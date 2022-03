El nacimiento del universo del Metaverso marcará el futuro de los pagos digitales

Seguro que has oído hablar mucho sobre el metaverso y seguirás haciéndolo durante un largo período de tiempo ya que esta nueva realidad se prevé que termine impactando a todos los sectores sociales y económicos. Por eso PaynoPain, empresa tecnológica española especializada en el desarrollo de herramientas de pagos online, resume qué es y cómo afectará al futuro de los pagos digitales el intercambio de divisas en este universo paralelo.

El metaverso se considera actualmente como el próximo paso de la evolución del internet desde donde se podrá acceder a un universo paralelo a la vida real. Un mundo virtual, en el que las personas podrán interactuar dentro de escenarios simulados a través de una combinación de Realidad Virtual, Aumentada y Mixta.

La creación de este escenario, supone una nueva oportunidad para posicionar productos y servicios digitales para ofrecerle a los consumidores representados como avatares. A través de ellos, las personas podrán llevar a cabo réplicas virtuales de sus actividades cotidianas como comprar o entretenerse.

Son muchos los que se preguntan qué impacto tendrá su desarrollo en términos de economía, consumo y sociedad, debido a que la creación de este nuevo mundo representa formas de intercambio de activos digitales alternativas y la creación de nuevos modelos de negocio. ¿En este universo paralelo, será finalmente real el “adiós al efectivo” que tanto predicen en la vida real?

Según PaynoPain, una de las tecnologías que tendrá gran adopción en el metaverso será el blockchain, que en los últimos años ha demostrado una potente capacidad de la confirmación instantánea de pagos e información, con un alto grado de seguridad a la hora de realizar pagos entre pares (P2P) y posee gran adaptabilidad en todos los medios de pagos digitales.

Estas cualidades representan una gran viabilidad para el intercambio de activos digitales como NFT, criptomonedas y otros activos que puedan desarrollarse próximamente. En este sentido, estas divisas virtuales podrán usarse para comprar en los mercados del metaverso. ¿Cómo? Pues posiblemente a través de un monedero electrónico o “wallet” basado en blockchain de un individuo o semejante.

Si bien aún estamos lejos de que el dinero en efectivo desaparezca, poco a poco nos vamos convirtiendo en una sociedad cashless. Según la última ‘Encuesta nacional sobre el uso del efectivo 2020’ del Banco de España, el uso de dinero no sólo decrece, sino que más del 70% de los encuestados no lleva más de 5 euros en la cartera. Con la llegada de este nuevo concepto, estamos cada vez más cerca de crear un panorama de pagos completamente digital. En este contexto, las instituciones más tradicionales, como los bancos y las empresas de pagos, no querrán quedarse afuera de esto.

De hecho, está en aumento el desarrollo de las CBDC o Central Bank Digital Currency (en español, Moneda Digital de Banco Central), una forma de dinero fiduciario digital que es emitido por el banco central de un país, y otras soluciones de pagos móviles como Bizum, que podrían tener un buen recorrido en el metaverso, sobre todo a la hora de financiar la compra de propiedades en ese nuevo ámbito digital. Adidas, Binance o Atari, son algunas de las empresas que ya poseen terrenos en estas plataformas para desarrollar proyectos.

“La idea de que las transacciones del mundo real pasen al mundo del metaverso es muy tentadora para muchos actores del sector financiero. La posibilidad de desarrollar actividades comerciales y financieras en este nuevo mundo virtual puede suponer una revolución para el sector bancario, porque es altamente favorable para el intercambio de monedas digitales. En este sentido, veremos el nacimiento de nuevas soluciones Fintech que marcarán el futuro de los pagos digitales y el intercambio de divisas en este universo paralelo”, sostiene Jordi Nebot, CEO y cofundador de PaynoPain.