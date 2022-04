Carlos Escapa, directivo de Meta: «El real estate tiene infinitas oportunidades en el metaverso»

El metaverso, o la realidad virtual en 3 dimensiones, cambiará definitivamente el futuro de los negocios, incluido el del real estate. Esta nueva generación de la inteligencia artificial existe desde 1992, pero su expansión se centraba en el sector del entretenimiento y los videojuegos. Ahora, marcará la manera en la que se comunicarán las empresas con sus clientes.

Este punto de inflexión lo ha marcado Mark Zuckerberg, cuando anunció en octubre de 2021 que su matriz Facebook pasaría a llamarse Meta, un conglomerado de empresas de tecnología también propietaria de Instagram o Whatsapp. Si empresas mainstream como estas, que llevan años definiendo las tendencias del futuro en las redes sociales y condicionando el comportamiento de los consumidores hacen esta apuesta por la evolución y el metaverso, todo el mundo debe estar alerta porque también implicará un cambio de estrategia para las empresas de todos los sectores. Se está anunciando la transformación de su comunicación y de su tecnología.

Arum Group invitó a Carlos Escapa, Global Business Development Manager del Programa Pytorch de Meta, a participar en una de sus Arum Talks. «Nuestra comunicación ahora se hace en dos dimensiones, interactuamos con el dispositivo a través del teclado, el ratón o el dedo. Nuestra propuesta es expandirnos hacia el 3D con una tecnología más envolvente, con un concepto espacial más amplio que enriquezca el intercambio y la percepción de información. En metaverso habrá avatares fotorealistas. Es una puerta hacia nuevos mundos».

Escapa reconoce que «a pesar de que la impresión sea la contraria, estamos aún en los albores de su desarrollo«. Existe una tecnología de base y multitud de startups que están desarrollando sus proyectos en el entorno del metaverso. «Estos nuevos mundos virtuales necesitan herramientas más sofisticadas que las que tenemos ahora«. El sector de los videojuegos está liderando esta transformación. «En estos entornos es menos importante la precisión y el factor de riesgo disminuye. Pero esto avanzará muy rápidamente y próximamente veremos cómo se aplicará en la medicina, en el sector inmobiliario y todos los demás».

Y esta tecnología que avanzará imparablemente la tendremos muy cerca. Meta anunció recientemente la inversión de 1.000 millones de euros en los próximos cinco años para la construcción de un centro de datos en Talavera de la Reina (Toledo) que acogerá 2.000 profesionales. El proyecto incluye la creación del primer Meta Lab del mundo, un espacio para el talento y las startups locales, que situarán a España en el mapa mundial de la tecnología y la inteligencia artificial.

Escapa define el metaverso como «una combinación de ingeniería y arte, de inteligencia y creatividad» Uno de los aspectos que más se está desarrollando en este momento para incrementar el rango de percepciones del cliente son los sonidos: «la experiencia acústica tiene un importante impacto en el cliente».

Retos del real estate en metaverso

El real estate ya ha dado pasos importantes en la aplicación de cámaras de 360 grados con capacidad para desplazarse dentro de una propiedad. «Imagina si lo puedes hacer en tres dimensiones. Esto requiere una nueva interfaz y una cámara envolvente en tus ojos que permitirá detectar la manera en la que se mueve el cliente», asegura Escapa.

Metaverso no solo es un reto, sino una nueva oportunidad para el sector inmobiliario: «se podrán organizar visitas virtuales e ir de la mano del cliente. Incluso ir acompañado por un decorador que asesorará al potencial comprador sobre las posibilidades de la propiedad para adaptarse a sus gustos». Todo esto requiere de la incorporación de accesorios como gafas virtuales (Meta comercializa Oculus Quest) y auriculares. «Una vez te colocas el dispositivo no solo ves, sino que escuchas lo que tienes a tu alrededor. Hay giroscopios, a medida que mueves la cabeza el entorno se va adaptando, vas rotando, moviéndote. La aplicación percibe en qué dirección estás mirando y la audición está reflejando los sonidos que hay a tu alrededor. No hay distracciones, solo en esa proyección virtual que llamamos metaverso».

Para Escapa, el metaverso ofrece valor añadido a las propuestas de la empresa inmobiliaria a sus clientes y prevé que pueda dispararse su interés. «Si antes el comprador hacía una media de 10 o 20 visitas para adquirir una propiedad, ahora podrán multiplicarse hasta el centenar antes de tomar esa decisión», explica.

En estos momentos Meta está trabajando en el diseño de los guantes hápticos, aún en fase inicial, que permitirán incluso percibir los objetos digitales como si fueran físicos. «Los objetos también tendrán representación en el metaverso». Esto también podría aplicarse al cuerpo, mediante el uso de un peto que recoja vibraciones, impulsos y otras sensaciones. Nos queda mucho por hacer», concluye Escapa.

Carlos Escapa es experto en inteligencia artificial. Antes de su incorporación a Meta, había desarrollado su carrera en el área de Inteligencia Artificial de Amazon. Fundó la empresa VirtualSharp Software, que creó en 2009. Se ha formado en Tecnología y Ciencias en universidades de Illinois y Virginia. Actualmente reside en California.