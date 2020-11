BigIdeas2020: a 28 mujeres y niñas del ámbito tecnológico con propuestas disruptivas para reconstruir el mundo

Hill+Knowlton Strategies España e Innovadores by Inndux celebraron ayer la segunda edición de #SomosMujeresTech #BigIdeas2020, que reunió a las principales líderes del sector de la innovación, la tecnología y la comunicación.

Bajo el lema “Ideas para reconstruir el mundo” más de 20 directivas españolas del sector tecnológico y científico, así como varias jóvenes estudiantes, compartieron su visión y su pasión, pero sobre todo platearon un futuro desafiante en el que el talento de las nuevas generaciones será clave.

Tras la bienvenida de Eloisa Alonso, consejera de Hill+Knowlton Stragegies España, y Eugenio Mallol, periodista, la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, fue la encargada de abrir la jornada con un mensaje dirigido especialmente a las jóvenes, “de todas es el presente, pero de ellas es el futuro”. Durante su intervención, también aseguró que el talento no tiene género, animando así a niñas para que estudien carreras científicas y técnicas, porque no deben quedarse al margen de la digitalización y de las oportunidades que representa.

A continuación, fue el turno de las #BigIdeas2020 con las propuestas de 19 directivas del ecosistema de la innovación, la tecnología y la comunicación, con grandes propuestas para los próximos 12 meses, dirigidas a empresas, instituciones y el conjunto de la sociedad: Ana Bujaldón, presidenta de FEDEPE; Patricia Núñez, directora de canal de Lenovo Iberia; Mariona Vicens, directora corporativa de innovación y transformación digital de CaixaBank; Epifanía Pascual, consultora en transformación digital; Elena Ceballos, marketing manager Cinema Products Europe de Dolby Laboratories; Patricia Úrbez, directora general de Sector Público en Fujitsu y consejera independiente de Enagás; Gemma Ribas, directora de comunicación del Centro Nacional de Supercomputación; Pilar Torres, head of public sector Iberia en Amazon Web Services; María Luisa Melo, directora general de Relaciones Institucionales, Comunicación y RSC de Huawei España; Rosa Díaz, directora general de INCIBE; Sonia Pacheco, head of Communications & marketing EMEA de Globant; Emma Fernández, vicepresidenta de la Fundación ASTI y consejera independiente; Rita Estévez, CEO y presidenta de Experian Iberia; Susana Rubio, directora de Pagos Digitales e Innovación de Mastercard; María Eugenia Muguerza, directora ejecutiva de operaciones de Liberty Seguros; Mónica Villas, consultora de nuevas tecnologías y docente; Ana María Llopis, presidenta no ejecutiva y fundadora de Ideas4All Innovation; Adriana Díaz, media relations specialist en H+K Strategies y Palmira Muñoz, directora de tecnología en H+K Strategies.

Todas ellas tenían el reto de exponer en un máximo de 2 minutos una Big Idea que sugiriera una acción asumible, a nivel institucional, empresarial o incluso social, y que desencadene en un efecto transformador. Y el resultado fueron ideas inspiradoras que abordaban desde la tecnología al servicio de los ODS, mentoring para universitarias, conectar con el comercio local, o crear el primer canal STEAM en castellano en Twitch.

Las ideas dieron paso un debate muy especial protagonizado por cuatro estudiantes de Bachillerato, en el que las jóvenes compartieron sus inquietudes y su visión del mundo. Moderado por la periodista Elena Arrieta, las jóvenes Laura Rojo, Alai Blanco, Alicia Fernández y Alicia Ramírez explicaron el porqué de su pasión por la ciencia y la tecnología, y su firme convicción de que la transformación digital y la innovación están marcando el futuro de las nuevas generaciones.

El cierre del evento estuvo marcado con una charla inspiradora a cargo de Ofelia Tejerina, presidenta de la Asociación de Internautas, y Laura Molina, estudiante de Ingeniería Informática en la UPM. Dos referentes de las STEAM que han tenido claro que lo suyo era este campo, y han compartido sus motivaciones y sueños para alcanzar sus objetivos.

La iniciativa #SomosMujeresTech surgió por impulso de un grupo de directivas del sector tecnológico que se unieron para dar visibilidad al colectivo en una doble vertiente: por un lado, fomentar las vocaciones STEAM entre las jóvenes estudiantes en España, y por otro, impulsar la promoción profesional de las mujeres a puestos directivos, para incrementar la presencia femenina en la toma de decisiones en el sector tecnológico. De esta manera, #SomosMujeresTech ha buscado desde su creación en 2015 aportar la voz de la mujer en los grandes debates relacionados con la revolución tecnológica.