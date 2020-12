¿Qué son los salvaescaleras y por qué son tan importantes?

Contenido patrocinado

Las sillas salvaescaleras son un tipo de elevador que se mueve a través de un sistema de raíl que está anclado a la escalera, no a la pared. Son prácticos y versátiles dispositivos que se pueden integrar en todo tipo de escalera, incluido escaleras exteriores, de caracol, etc. Son intuitivos, fáciles de usar, seguros y no evitan el paso de otros usuarios que pueden querer utilizar la escalera.

Con el paso del tiempo, y con el avance de las nuevas tecnologías, estos dispositivos han evolucionado mucho: ahora podemos encontrar sofisticados sistemas que facilitan la vida a aquellas personas impedidas o que tienen algún tipo de problema de limitación de movimiento sin que la instalación de estos elementos suponga un cambio estético y/u obras en la vivienda.

De las muchas empresas que hay en el sector, hemos hablado con el líder del sector: Farré Accessibilitat. Es una empresa que ofrece soluciones de accesibilidad para que las personas tengan total libertad para moverse en su casa.

De los distintos salvaescaleras que podemos encontrar en su catálogo, podemos destacar dos tipos de escaleras:

Salvaescaleras para escaleras rectas (modelo HomeGlide): son el tipo de salvaescaleras más económico. También es el tipo más sencillo de utilizar. Y es que en tan solo 24 horas lo podemos tener colocado.

son el tipo de salvaescaleras más económico. También es el tipo más sencillo de utilizar. Y es que en tan solo 24 horas lo podemos tener colocado. Salvaescaleras para escaleras con curvas (modelo Flow): son aquellos que se adaptan mejor a cualquier tipo de escalera, pudiéndose adaptar y personalizar a las necesidades requeridas en la vivienda.

Confía en Farré Accessibilitat y conseguirás salvaescaleras de calidad, a un precio muy ajustado.

Todo lo que necesitas saber sobre los salvaescaleras

Si todavía no has utilizado uno de estos aparatos, es muy posible que tengas bastantes dudas sobre cómo funcionan y cuál es su razón de ser.

Son instrumentos que se utilizan para que una persona con movilidad reducida suba o baje un tramo de escaleras sin que este suponga un obstáculo en su día a día. Dependiendo del modelo, también se podrían utilizar para subir pequeños objetos, como cajas o bolsas.

Son fáciles de usar: tan solo habrá que pulsar un botón si lo que se busca es “llamar” al aparato para que baje o suba, o bien para indicarle la dirección a seguir. El sistema se moverá a través de un sistema de raíl que estará ubicado en uno de los laterales de la escalera (como va anclado en los peldaños, no en la pared, puede ir tanto por el lado de la barandilla como de la pared).

Una de las grandes ventajas de los salvaescaleras es que están concebidos para adaptarse a todo tipo de desnivel: de esta forma, se puede colocar tanto en una escalera recta como curva, empinadas y estrechas desde 63 cm, entre otros tantos tipos.

Lo realmente interesante, antes de valorar la compra de un salvaescaleras, es determinar si se incluyen elementos de seguridad, como puede ser un cinturón de seguridad y sistema de bloqueo para evitar cualquier incidente mientras se esté utilizando. Es importante destacar que todos los productos instalados por Farré Accessibilitat están previstos de todos los elementos de seguridad necesarios.

Tan solo confía en marcas especializadas para adquirir este tipo de aparato, como es el caso de Farré Accessibilitat. Si te estás planteando la instalación de una silla salvaescaleras y tienes dudas, ponte en contacto con ellos y recibirás el asesoramiento que buscas.