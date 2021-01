Persianistas Madrid: campaña de reparación e instalación enero

Contenido patrocinado

Las persianas se pueden considerar el gran invento español y es que todo el que ha viajado al extranjero sabe lo importantes que son para protegernos del frío y del ruido exterior, y sobre todo de la luz. Pero al estar expuestas a la intemperie es más fácil que se estropeen y por eso es necesario un buen mantenimiento. En este artículo te hablamos de las reparaciones de persianas más comunes y de los Persianistas Madrid que pueden asegurarte unas persianas como nuevas.

El recogedor es la pieza que, como su nombre indica, recoge la cinta de la que tiramos para subir o bajar la persiana y en definitiva, nos permite el manejo de estas. Es posible que se estropee por la amplia manipulación, pero no hace falta tirar las persianas. Los especialistas persianistas pueden abrir los entresijos de la persiana y repararlo sin que tengas que recurrir a cambiar toda la persiana.

Si ha habido mucho viento, granizo, o lluvia puede ser que las persianas se hayan estropeado por fuera. Pero también se pueden cambiar las lamas para que no haya que reemplazar la persiana entera. Esto es especialmente importante si tus persianas han sufrido daños tras una tormenta, puesto que si se repitiera, el daño podría ser mayor (y por tanto más difícil de reparar). Además, podría causar daños a objetos, como a las propias ventanas o a la fachada, e incluso a personas que estuvieran en la calle si alguna parte se llegara a desprender. Por eso, ante cualquier desperfecto, es imprescindible contar con profesionales que puedan evaluar el daño y juzgar cual es la actuación más importante para que no se produzcan mayores daños.

Si eres de esas personas que no tienes persianas, o quizás te acabes de mudar a un piso sin acabar, esta es una de las primeras cosas que tienes que considerar. Las persianas tienen múltiples ventajas y cualquiera que haya pasado un par de noches en un hotel del extranjero lo puede atestiguar. En las tardes y noches frías nos proporciona una capa más de aislante, con lo que la temperatura de la habitación no baja tanto. Sin embargo, en los días de calor puede ser también un aislante contra las altas temperaturas e impide que entre el sol. Así, la estancia se mantiene más fresca y ahorramos dinero tanto en aire acondicionado como en calefacción. La instalación de persianas también es interesante si vivimos en una zona ruidosa, ya que nos aislará del ruido exterior más que la ventana o que unas cortinas, por ejemplo. Por último y más importante, las persianas nos ayudan a tener buenas noches de descanso al impedir que entre la luz exterior. En zonas con gran contaminación lumínica, como las ciudades, esto es una gran ventaja a la hora de conciliar el sueño y además nos da unas horas de descanso extra por las mañanas, ya que la luz del sol (sobre todo en verano) no nos despertará.

En resumen, unas buenas persianas son un elemento clave en nuestro hogar, que lo dotará de gran comodidad extra. Pero si queremos disfrutar de ellas mucho tiempo, es muy importante cuidarlas y mantenerlas. Para ello podemos contar con especialistas persianistas que nos solucionarán cualquier problema que nos pueda surgir.