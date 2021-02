Las ventajas de tener una segunda casa de obra nueva para ir de vacaciones

Contenido patrocinado

Cuando se tiene mucho trabajo y el estrés invade la mente, lo mejor es tomarse unos días y salir de la rutina, y si se hace en una casa propia ubicada en una ciudad turística mucho mejor. Por eso, si se puede, es recomendable comprar una segunda residencia para tenerla solamente para ir de vacaciones, y así alejarse de todo y pasar unos días maravillosos.

Salir de la rutina, pasear, viajar y hacer turismo, forman parte de las necesidades de las personas. Todo no puede ser trabajo y responsabilidades, siempre hay que tomarse un tiempo para el relax, la distracción y el sano entretenimiento. Por eso existen las vacaciones, precisamente para darle al cuerpo y a la mente ese necesario descanso.

Adquirir una segunda casa para tenerla exclusivamente de veraneo, es una muy buena opción para darse esas escapadas de vacaciones o de fines de semana largos. Por ejemplo, comprar una obra nueva en Sant Martí, Barcelona, para tener como residencia vacacional, puede ser una excelente idea, toda vez que es una zona especial para descansar y hacer turismo.

Encontrar una casa en Sant Martí no es tan difícil si se tiene el apoyo de una buena agencia inmobiliaria que tenga buenas propiedades en el lugar. Por suerte, hay excelentes empresas con las mejores propiedades para todos los gustos y presupuestos, solo hay que buscar un poco.

Además, las inversiones inmobiliarias en esta zona son muy rentables, por lo que al comprar una casa en San Martí no solo se tendrá un espacio ideal en una ciudad increíble para ir de vacaciones, sino que también será una muy buena inversión que aportará ganancias para el futuro.

¿Por qué comprar una residencia vacacional?

Aunque comprar una segunda casa exclusivamente para ir de vacaciones puede ser una inversión realmente onerosa, es algo que vale la pena, por cuanto es un bien inmueble que nunca se devalúa, por el contrario, si está en una zona turística su precio puede aumentar cada vez más.

Además, a la larga se puede convertir en un significativo ahorro, por cuanto al tener una propiedad propia para ir de vacaciones, el dinero que anualmente se gasta en alojamiento, alimentación y demás servicios adicionales relacionados con la estancia en un lugar, ya no se hará.

Tener una segunda residencia brinda la posibilidad de tener un espacio seguro y disponible para ocuparlo de inmediato cuando se necesite desconectar de inmediato de la rutina o cuando se requiera un lugar especial apartado para concentrarse, como por ejemplo, cuando se necesita presentarse a un difícil examen de la universidad, y se necesita soledad y tranquilidad para estudiar.

En estos momentos de pandemia de la Covid-19, muchos han utilizado sus segundas residencias para escapar de las grandes ciudades, resguardarse y trabajar desde casa con las distintas opciones de teletrabajo que ofrecen las empresas y la tecnología, lo cual evidencia otra importante ventaja de tener una casa alternativa.

También, una residencia vacacional puede ser una fuente de ingresos extra, debido a que se puede alquilar en las temporadas que no se esté usando. Muchos lo hacen y tienen excelentes ganancias, incluso hay agencias especializadas que ayudan a realizar los trámites y las gestiones con las personas interesadas.

Solo hay que darse de alta en las páginas web que prestan esos servicios, para que revisen la propiedad, se encarguen de publicar la misma, lleven a los clientes, hagan los cobros pertinentes y paguen los importes acordados, todo con total responsabilidad, seguridad y garantías, de que los inquilinos eventuales serán confiables, pues estas agencias suelen ser muy exigentes y cuidadosas al negociar sólo con personas serias y responsables.

Otra buena razón para adquirir una segunda vivienda vacacional, es que este tipo de bienes son un patrimonio que se puede utilizar en momentos de emergencia. Es decir, que si se presentase alguna urgencia de dinero, se puede solicitar un préstamo al banco sobre la hipoteca de esa segunda vivienda. Claro, no es lo ideal, pero no deja de ser una buena salida que está siempre a mano.

Factores a considerar para optar por una segunda residencia

Cuando se toma la decisión de adquirir una segunda casa, piso o residencia, es recomendable tener en cuenta algunos factores que pueden ayudar a tomar la mejor decisión:

Revisar bien la zona : tal vez una primera visita a un lugar pueda impactar y motivar a comprar una propiedad para acudir con más frecuencia, pero eso no debe ser suficiente para hacer la inversión. Antes debe conocerse bien la zona y revisar cómo funcionan los servicios, y si realmente es tan atractiva como para visitar el sitio otras tantas veces más.

Contar con el presupuesto necesario : la inversión en una segunda residencia no queda solo en el aporte inicial de la adquisición del inmueble, sino también hay que considerar los gastos ordinarios mensuales, como mantenimiento, comunidad de propietarios, servicios de agua y electricidad, seguro del hogar y demás aspectos que pueden convertirse en un dolor de cabeza si no se cuenta con los recursos necesarios.

Accesibilidad a otras zonas : si bien una casa alejada de la ciudad y apartada de todo su bullicio y contaminación puede sonar tentador, también puede ser un problema. Por cuanto al estar tan aislada puede ser muy vulnerable para que sea víctima de delincuentes o no se pueda tener total control sobre lo que pueda pasar en ella.

Hay que verla como una inversión : pese a que una segunda residencia vacacional se compra con fines para tener un espacio con el fin de disfrutar y pasarlo bien, no hay que olvidar que es una inversión, y como tal se debe ver. Es decir, no hay que comprar por comprar, hay que ver si realmente vale lo que piden por la propiedad, y qué beneficios y rentabilidad se le puede sacar.

En conclusión, tener una segunda casa para ir de vacaciones tiene sus buenas ventajas, solo hay que elegir una buena zona, que realmente sea rentable y que no se convierta en un dolor de cabeza si realmente no se puede mantener. Siempre hay que revisar muy bien, pero si después de analizar todos los aspectos involucrados se llega a la conclusión de que es una buena opción, entonces no lo pienses más y aprovecha la oportunidad.