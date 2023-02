Las mejores alarmas del mercado para proteger tu inmueble

Proteger nuestra vivienda no es algo que podamos hacer a la ligera, sino que nos debemos implicar al máximo en aras de prevenir todo tipo de peligros que pondrían en riesgo nuestro bienestar. Los robos, los okupas o los incendios, por poner solo unos ejemplos, son algunas de las circunstancias que más preocupan al conjunto de la población. Y no es para menos. Por lo tanto, hoy te queremos ayudar a elegir una alarma de alto nivel, pero que no suponga un alto desembolso económico. Porque es importante estar alerta en todo momento y la tecnología así lo garantiza.

Lo barato no está reñido con el rigor

Cuando nos ponemos manos

a la obra para buscar alarmas baratas para casa, automáticamente se abren ante nosotros todo tipo de opciones. Una de las más económicas es comprar por cuenta propia una cámara wifi. De este modo, tendremos siempre controlado lo que ocurre en el domicilio. Ahora bien, a la hora de la verdad son de todo menos eficientes.

En su lugar, nuestra sugerencia es que busques empresas especializadas en este sector que, a pesar de ser profesionales de alto nivel, apuesten por la óptima relación calidad-precio. No, lo barato no tiene por qué salir caro. Pero esto sí ocurre con lo extremadamente barato. Y no recurrir a quienes tienen todos los medios disponibles para defenderte puede conllevar a una crisis sin igual.

Una de las compañías que más destaca en el mercado actual es Movistar Prosegur Alarmas. Dos empresas que actúan al unísono para ofrecer a sus clientes todo lo que necesitan. El coste de sus servicios está en torno a los 50€; no obstante, las promociones que lanza son cuantiosas, bajando en incontables ocasiones el precio a poco más de 30€ con la consecuente instalación gratuita. Pocas opciones encontrarás más baratas que esta.

Cómo actúan las empresas de alarmas

Para entender por qué es importante proteger la vivienda con el apoyo de una empresa de estas características, conviene detenerse en las políticas de actuación que han adoptado. Si seguimos con el ejemplo de la empresa mencionada, encontramos cuatro pasos perfectamente pensados para evitar cualquier clase de trascendencia si salta la alarma.

Lo primero es identificar la intrusión mediante los detectores de movimiento, los cuales están diseñados con la tecnología más vanguardista. Acto seguido se envía una señal a la Central Receptora de Alarmas (CRA) y, en el tercer paso, se valida la intrusión a través de las imágenes de las cámaras. Si efectivamente ha habido un acceso no permitido, avisan a la policía para que se presente en tu domicilio.

Desde que se detecta la intrusión hasta que se da el aviso a las autoridades pasan tan solo segundos. La rapidez es su carta de presentación, ya que de ello va a depender que la policía pueda evitar el robo o el asalto en cuestión. Algo que las empresas menos eficientes o, por supuesto, las cámaras wifi son incapaces de garantizar.

Elementos clave para la seguridad de tu vivienda

Por último, te queremos hablar de algunos de los principales dispositivos que se van a instalar en tu vivienda. Todos ellos responden a la tecnología más vanguardista, por lo que gozan de un rendimiento ejemplar. Nada mal si tenemos en cuenta que en algunas compañías la instalación de dichos aparatos es gratuita.

Los detectores de interior y de exterior, las cámaras 360º o los detectores magnéticos son los principales instrumentos para dejar constancia de la intrusión. Asimismo, hay que hablar de otros elementos que van a evitar que los peores sucesos lleguen a ocurrir, como los detectores de humo, las placas disuasorias a pie de calle o los SAI, que mantienen la instalación siempre operativa a pesar de los cortes de luz.

Por último, en aras de que tener una alarma en casa no te resulte una molestia, existen mandos y llaves inteligentes, simplificando el hecho de conectar o desconectar el sistema. Todo ello vinculado a una app móvil para que veas en tiempo real lo que está sucediendo en tu domicilio.