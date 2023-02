El Castillo de Bellver de Palma, uno de los más grandes del mundo

Contenido Patrocinado

Además de una gran oferta paisajística y de ocio, Palma de Mallorca también cuenta con una gran oferta cultural. Y es que, alberga uno de los castillos más grandes del mundo. Este es el Castillo de Bellver, una fortaleza de más de 700 años de antigüedad que se encuentra a 110 metros sobre el nivel del mar. Está a solamente 3 kilómetros del centro histórico de Palma. Así pues, si quieres ir desde el centro hasta el castillo o desplazarse hasta cualquier punto de interés de la isla, no dudes que alquilar un coche en Mallorca es la mejor opción.

¿Qué hacer en Mallorca?

Al ser una isla, una de las mejores cosas que puedes hacer en Mallorca es bañarte en alguna de sus increíbles playas. Sin embargo, la isla ofrece muchísimas actividades que nada tienen que ver con la época del año en la que decidas visitar la isla.

Recorrer los pueblos más bonitos de la isla

Si cuentas con un coche de alquiler tu viaje consta de algo más que visitar Palma de Mallorca, la capital de la isla, y sus playas. Con un coche de alquiler en Mallorca podrás visitar los pueblos más bonitos de la isla, haciendo las paradas que consideres por el tiempo que desees. Si tienes la oportunidad de hacer una ruta en coche de Mallorca, no te olvides de visitar Sóller, el Port de Pollença, Valldemossa o Deià. Si buscas tranquilidad en Mallorca, sin duda, este último es tu destino ideal. Y es que, además de ser el mix perfecto entre mar y montaña, Deià está situado en el flanco noroeste de la Sierra de Tramuntana, lo que le hace ser un pueblo muy tranquilo incluso durante los meses de verano.

Descubrir las mejores playas de Mallorca

Mallorca cuenta con 550 kilómetros de costa repartidos por más de 260 playas y calas cuyas aguas resultan apetitosas en cualquier época del año.

Algunas de ellas son Cala S’Amarador, una cala virgen ubicada en el Parque Natural de Mondragón, que todavía conserva su encanto natural por el hecho de no haber adquirido la condición de playa urbana.

A aproximadamente 6 kilómetros de Santanyí, al sureste de la isla, encontramos el Caló des Moro, otra de las playas que no te puedes perder en Mallorca. Destaca por el hecho de estar rodeada de pinos y arbustos. Sin embargo, a pesar de que sus aguas son tranquilas y sin oleaje, no está recomendada para ir con niños. Y es que, no cuenta con zonas de arena en las que tomar el sol o jugar.

Es Trenc es otra de las playas más bonitas de Mallorca. Además, parece una auténtica piscina natural, pues cuenta con muy poca profundidad y sus aguas son tan cristalinas como las de una piscina. Y por si fuera poco, es el último arenal de grandes dimensiones de la isla que todavía no se ha urbanizado. Otra ventaja de ir a esta playa es que tiene parking, por lo que podrás aparcar tu coche de alquiler allí.

Disfrutar de las mejores puestas de sol de Mallorca

Si todavía no has visitado la isla, puede que te estés preguntando dónde ver las mejores puestas de sol de Mallorca. Pues bien, debes saber que encontrar la mejor puesta de sol de Mallorca es muy fácil, pues hay infinidad de rincones en los que disfrutar de este gran espectáculo visual.

Al igual que el resto de islas que forman el archipiélago Balear, Mallorca es conocida por sus fascinantes atardeceres. Y es que, la isla cuenta con cientos de ubicaciones de ensueño en las que disfrutar de bonitas puestas de sol en calas, faros, miradores e infinidad de sitios más. Los mejores atardeceres de Mallorca son, sin duda, los del Mirador de Sa Foradada. Este saliente rocoso situado entre Valldemossa y Deià es el lugar más emblemático donde disfrutar de la puesta de sol en Mallorca. Un lugar donde las montañas repletas de vegetación se unen con el mar a través de acantilados abruptos.

Playa de Es Trenc. Además de ser una de las mejores playas de Mallorca, en la cala San Telmo también podrás disfrutar de la puesta del sol con el pequeño islote de Sa Dragonera como telón de fondo. Y un lugar menos común, pero también espectacular es Talaia d’Albercutx.

Ver la puesta de sol en Sant Elm o en el Faro de Formentor es otra de las mejores cosas que puedes hacer en Mallorca.

Visitar el Castillo de Bellver

Por supuesto, la visita a Mallorca no puede darse por completada sin antes haber visitado el Castillo de Bellver. No solamente vale la pena visitarlo por su bonito exterior, sino porque está rodeado de naturaleza. Está situado a tres kilómetros de Palma de Mallorca, por lo que te resultará muy útil alquilar un coche en Palma de Mallorca y dirigirte hasta el castillo.

Cómo moverse por Mallorca

Aunque pueda parecer que Mallorca es una isla pequeña y que, por ende, no se necesita coche, lo cierto es que alquilar un coche en Palma de Mallorca es una de las mejores decisiones que podrás tomar a la hora de organizar tu viaje.

Asimismo, es muy importante tener en cuenta que hay lugares a los que el transporte público no puede llegar. Además, en temporada alta suele estar muy concurrido. Si tomas la decisión de alquilar un coche en Mallorca Aeropuerto, desde donde podrás ir hasta cualquier otro punto de la isla. Recuerda que también podrás alquilar un coche en Mallorca Puerto, en pueblos como Alcúdia o en playas como Cala Ratjada.

Si ya tienes claras las fechas de tu viaje, te recomendamos que reserves tu coche de alquiler en Mallorca cuanto antes, pues es un destino al que viaja mucha gente y donde hay una gran demanda turística. Cuanto más pronto reserves tu coche de alquiler, más barato te resultará.