Disfruta del baño de tu piscina durante todo el año con una cubierta para piscina

Contenido patrocinado

Llega el verano y la temporada de piscina. Pero antes toca poner a punto todo. Comienzan los tediosos días de mantenimiento, limpieza y ajustes que pueda necesitar. Para olvidarnos de esta pesada obligación, podríamos instalar una cubierta en la piscina.

Vegametal es una empresa especializada en diseñar a medida, fabricar e instalar cubiertas para todo tipo de piscinas. Y por supuesto, siempre estarán a nuestra disposición con su servicio posventa.

Esta empresa nos ofrece cubiertas que se caracterizan por su seguridad, ya que evitan peligrosas caídas, y por el ahorro que supone evitar que el agua se evapore o se deteriore. La cubierta protege la piscina de los agentes externos, y, además, nos permite utilizarla todo el año, o aprovechar el espacio que ocupa durante los meses que no vayamos a usarla.

Las cubiertas pueden ser fijas o telescópicas

Las cubiertas fijas están sujetas al suelo con una estructura de aluminio fundido y un cerramiento de policarbonato de máxima calidad. Su estructura no se mueve, pero sí podrían abrirse o cerrarse algunos paneles o puertas para permitir el paso de personas o para que entre el aire y la luz.

Las cubiertas telescópicas pueden trasladarse con raíles, que facilitan el movimiento y evitan que la cubierta se deforme. Sus módulos pueden moverse independientemente por una sola persona gracias a unas ruedas diseñadas especialmente por Vegametal que no necesitan mantenimiento durante toda su vida útil.

En ambos casos, Vegametal recomienda en su diseño la elección de un arco curvo, ya que hace que la cubierta sea más ergonómica, aerodinámica, y resistente a los esfuerzos de peso y atmosféricos.

Todas las cubiertas de Vegametal son de policarbonato por sus múltiples propiedades: es de gran resistencia y durabilidad; goza de una absorción homogénea y baja de la humedad; posee protección UV por las dos caras; y se considera un material prácticamente incombustible. Todo ello le convierte en el material más indicado para este tipo de instalaciones.

Diferentes tipos de cubiertas de Vegametal

Cubiertas altas , que permiten crear un espacio más en tu hogar que se puede utilizar todo el año.

, que permiten crear un espacio más en tu hogar que se puede utilizar todo el año. Cubiertas bajas , que alargan la temporada de baño en primavera y otoño y tienen un mínimo impacto visual.

, que alargan la temporada de baño en primavera y otoño y tienen un mínimo impacto visual. Cubiertas planas , motorizadas y transitables, que te permiten aprovechar el espacio de la piscina al máximo durante los meses más fríos.

, motorizadas y transitables, que te permiten aprovechar el espacio de la piscina al máximo durante los meses más fríos. Cubiertas para piscina de grandes dimensiones , son la mejor solución ambiental para las piscinas comunitarias, semiolímpicas, de campings o de centros deportivos.

, son la mejor solución ambiental para las piscinas comunitarias, semiolímpicas, de campings o de centros deportivos. Techos para piscinas, que aprovechan la construcción existente, como una piscina en el patio interior de una casa, para diseñar una estructura que soporte todo tipo de condiciones meteorológicas.

Vegametal nos ofrece multitud de opciones para poder cubrir nuestra piscina. La seguridad y el ahorro suponen grandes alicientes, pero no podemos olvidarnos de los beneficios que supone poder disfrutar de la misma todo el año, o poder aprovechar el espacio cuando no se está utilizando. Estas cubiertas garantizan una mayor vida útil a la piscina, ya que la protegen de los agentes externos, y nos permiten disfrutar mucho más de nuestro tiempo libre al no tener que dedicarle tanto tiempo a su mantenimiento.