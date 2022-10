¿Cuáles son las mejores formas de conservar el vino tinto?

Contenido patrocinado

Existen una gran cantidad de artículos que te explican las curiosidades del vino pero, yendo un poco más allá… ¿Sabes cómo conservarlo correctamente? Algo tan sencillo como preguntarse cómo guardar el vino puede marcar la diferencia en que tus botellas duren más y mejor tiempo en la bodega.

El vino tinto es probablemente lo primero que se te viene a la cabeza cuando mencionamos la palabra “vino”. Aunque existen muchas tipologías de esta preciada bebida, sin duda es la primera opción para muchos amantes del mundo vinícola. Por supuesto, existen otras grandes opciones que combinan mejor en otros contextos, como puede ser el vino blanco frío para acompañar pescados o el cava o vino espumoso para acompañar celebraciones importantes.

Pero si volvemos a lo que nos ocupa en el post de hoy, sin duda el vino con característico color rojizo es la opción principal y más clásica para sus consumidores. Es muy versátil y dentro de este tipo puedes encontrar diferencias muy notorias, por lo que no te cansarás ni te dejarás de sorprender. No obstante, el vino tinto es muy delicado a la hora de mantener de manera óptima para que no se eche a perder, sobre todo cuando ya se ha descorchado la botella. Es por ello que en este artículo daremos importancia a las mejores formas para conservar el vino tinto para que te ahorres sorpresas desagradables cuando te toque descorchar la botella.

Sea vino blanco, rosado o tinto, todos ellos coinciden en un factor muy importante: para garantizar una buena conservación deben seguirse a rajatabla unas “normas”. Cuando compras una botella de vino, lo normal es dejarla en un espacio destinado a ello. Dejar la botella en la encimera, sin nada que la proteja o la cuide, no es una buena opción si pretendes coleccionar vinos.

Para ello, existen electrodomésticos destinados a mantener las botellas en condiciones óptimas para su consumo y para que puedan envejecer sin echarse a perder. Estos electrodomésticos se llaman vinotecas o botelleros digitales y merece totalmente la pena una pequeña inversión en las tiendas de vino online para hacerte con una de ellas en tu casa. Puedes consultar modelos y características en páginas especializadas como la de vinotecashop.es, verás que no necesitarás desembolsar mucho dinero para empezar con una buena cava para vinos.

Pero si quieres conservar el vino sin la ayuda de aparatos digitales, puedes hacerlo siguiendo unos pasos muy sencillos.

Conserva el vino siguiendo estos pasos

➤ Mantén el vino tinto a una temperatura constante de acuerdo con su tipología. Como hemos mencionado, dentro del tipo de vino tinto existen diferentes maneras de conservarlo.

Vino tinto jóven: 12ºC – 14ºC.

Vino tinto crianza: 14ºC – 16ºC.

Vino reserva y gran reserva : 17ºC – 18ºC.

Este es quizás el punto en el que una vinoteca se hace más imprescindible, porque fácilmente puede garantizar que estas temperaturas se mantengan en el tiempo. No obstante, puedes utilizar tu nevera o una zona oscura y fresca de tu casa para guardarlas.

➤ Coloca las botellas en posición horizontal. De este modo, el corcho no se pudrirá ni entrará oxígeno dentro de la botella.

➤ Evita la luz solar directa. Una exposición prolongada a los rayos solares puede afectar seriamente a las propiedades del vino, eliminando sus sabores y olores característicos.

Si sigues estos pasos, el vino tinto envejecerá correctamente y podrás disfrutar de él durante mucho tiempo.

¿Y una vez abierto?

Aquí la situación cambia drásticamente, pues el vino tinto es el más difícil de conservar una vez descorchado. Empieza pues, una carrera contrarreloj hasta que finalmente el vino se “pica” o se estropea.

➤ Guarda la botella en la nevera.

➤ Vuelve a poner el corcho para evitar que entre el menos oxígeno posible.

➤ Coloca la botella en posición vertical.

Siguiendo estos pasos, tienes entre 3 y 7 días antes de que el vino se eche a perder.