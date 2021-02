¿Cuál es la mejor forma de calentar un cuarto de baño?

Contenido patrocinado

Calentar de forma adecuada el cuarto de baño es primordial para evitar catarros y resfriados. Los cuartos de baño suelen ser las zonas más húmedas y frías de la casa por razones obvias. Además, en los momentos de higiene, es cuando menos provistos de ropa nos encontramos, por lo que se hace necesario contar con una calefacción extra en muchos casos que nos ayude a mejorar el confort de estos. Para mejorar dicha calefacción en estos cuartos de baño, lo mejor es contar con los mejores calefactores para un cuarto de baño. Estos calefactores son perfectos para ofrecer un calor auxiliar, complementario al sistema de calefacción general de la casa.

¿Cómo elegir nuestro calefactor de baño?

A pesar de que probablemente acabes eligiendo un calefactor de baño portátil, hay grandes diferencias entre los modelos que puedes encontrar en el mercado. Para acertar con la decisión, tenemos que valorar detenidamente algunas de sus características.

Una de las principales que tenemos que valorar, es la potencia. Es un hecho que no todos los cuartos de baño son iguales, ya que algunos son más grandes y otros más pequeños. Dependiendo del tamaño de nuestro cuarto de baño deberemos de valorar la potencia de nuestro aparato calefactor. Además, cuanta más potencia tengamos, antes se calentará la estancia por lo que tendremos que perder menos tiempo a la hora de preparar la misma. Elegir un calefactor que cuente con varios niveles de calor es una de las mejores opciones, ya que podremos elegir una mayor potencia si, por ejemplo, nos encontramos en invierno y el cuarto de baño está más frío o bien si necesitamos algo menos porque la estancia está templada.

Otro aspecto interesante para valorar es la resistencia a la humedad. Algunos calefactores cuentan con una mayor resistencia que otros. Esto es importante de cara a que nuestro aparato calefactor pueda contar con una vida útil más larga. La gran mayoría de los aparatos de calefacción para cuartos de baño se encuentran protegidos contra las salpicaduras, que no es lo mismo que contra el agua por razones obvias. Sin embargo, la humedad es un enemigo silencioso para el que no todos están preparados, por lo que es importante tener en cuenta este aspecto para que nuestro aparato no se estropee con frecuencia.

Finalmente, el diseño de este. Algunos de estos calefactores portátiles para calefacción cuentan con un diseño tan sofisticado, que no tendremos reparo en dejarlos de manera fija en nuestro cuarto de baño. La elección del diseño variará de acuerdo a como tengamos diseñado el cuarto de baño y, a día de hoy, se pueden encontrar en el mercado muchos aparatos con estética futurista y también con un corte más clásico.

En definitiva, comprar un aparato de calefacción para el cuarto de baño te permitirá mejorar el confort de este y así poder salir de la ducha y adentrarte a un ambiente mucho más agradable. Estos pequeños aparatos mejoran con mucho la comodidad dentro del hogar.