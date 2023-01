Contenido patrocinado

Con el correr de los años, acumulamos muchas cosas en casa que, probablemente, no necesitemos. Si los ambientes son reducidos, esto puede convertirse en un verdadero problema. Por fortuna, existen muchas maneras de solucionar esto, ya sea deshaciéndose de algunos artículos o, incluso, encontrando formas eficientes de almacenarlos. A continuación, compartiremos algunos consejos para tener más espacio en casa.

Organizar y deshacerse de cosas

El primer paso para ganar más espacio en casa es deshacerse de aquello que, verdaderamente, no tiene ninguna utilidad. Para ello, lo más recomendable es organizar todos los artículos, según el uso que le das. De esta manera, podrás visualizar mucho mejor cuáles son aquellas cosas que estás guardando innecesariamente y que, en consecuencia, ocupan lugar que podría ser destinado a otros fines.

Si los artículos están en buen estado, estos pueden proporcionar una forma eficaz de ayudar a los demás. Muchas organizaciones benéficas aceptan donaciones de ropa, libros y otros artículos que podrían ser útiles para las personas que más los necesitan. Asimismo, mucho de lo que está roto o en malas condiciones puede reciclarse o reutilizarse. La ropa vieja puede convertirse en trapos o en bolsas para guardar otras cosas. Asimismo, existe un proyecto que se conoce como bookcrossing, que implica dejar libros en lugares públicos para que otros los aprovechen, liberando, así, espacio en casa.

Alquilar un trastero

Cuando una casa es pequeña, surgen muchos problemas con respecto a los artículos de temporada o cosas que son útiles, pero no durante todo el año. El alquiler de trasteros es una buena solución para almacenar todo aquello que ocupa un lugar innecesario en casa, pero que utilizaremos de vez en cuando. La ropa de verano e invierno, el equipamiento deportivo y el material de estudio son algunos ejemplos de cosas que se pueden guardar en estos sitios. Desde luego, también pueden aprovecharse los trasteros para almacenar objetos que tengan un valor sentimental y, aunque no tengan un gran uso, queramos atesorar.

Adoptar la decoración escandinava

Otra buena manera de tener más espacio en casa es adoptar la decoración escandinava. Este estilo se caracteriza por el minimalismo para maximizar la funcionalidad y la simplicidad. En términos generales, implica tener la cantidad mínima de muebles que cumplan sus finalidades y no estén ocupando espacio innecesario. La idea detrás de esta tendencia es que el mobiliario se adapte por completo a tu hogar y no al revés. Los armarios empotrados y las mesas plegables son algunos de los artefactos que podrían hacer que tus ambientes sean mucho más amplios. Asimismo, la clave está en colocarlos de modo que aprovechen por completo el espacio que está disponible. Por ejemplo, si la casa tiene una escalera, es una buena idea colocar por debajo un armario o una pequeña biblioteca.

Existen muchas maneras de maximizar el espacio que está disponible en el hogar. El primer paso es organizar y deshacerse de todo aquello que ya no necesitas. Asimismo, se puede alquilar un trastero para almacenar lo que no uses todo el tiempo, además de adoptar la decoración escandinava para aprovechar mejor el lugar disponible en tu casa.