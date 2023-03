¿Cómo saber si estoy en el ASNEF? Comprobarlo es así de fácil

Contenido Patrocinado

La Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito, más conocida como ASNEF, posee uno de los ficheros de impagados o morosos más famosos del país, en el cual se inscriben tanto personas como empresas que han dejado de hacer frente a sus obligaciones financieras.

Podemos estar en el fichero por no haber pagado un crédito, por no abonar las letras del coche o incluso por devolver una factura de una empresa de telecomunicaciones tras un desacuerdo.

¿De qué forma podemos conocer si nos han incluido en ASNEF?

Hay que hacer hincapié en que nunca hay que pagar para comprobar si estamos dentro de este fichero, pues el acceso a los datos es totalmente gratuito.

Esto conviene aclararlo, puesto que hay muchas empresas que nos ofrecen la entrada al fichero tras realizar un pago, pese a que nosotros podemos hacer lo mismo sin abonar ni un solo euro.

El banco puede decirnos si estamos en ASNEF

En el caso de que sospechemos que estamos dentro de la lista de morosos, el banco puede hacernos el favor de acceder y confirmar o desmentir estas sospechas.

No es la forma más habitual para ver estos datos, pero, si nos llevamos bien con el personal de nuestra entidad financiera, no suelen ponernos demasiados problemas, aunque es posible que no nos aporten mucha información, tan solo si nuestro nombre sale en el listado.

Ellos hacen estas consultas a diario, de forma que, en un momento y sin esperas, pueden ver los datos de cualquier persona que les pida un crédito, quiera abrir una cuenta con ellos, etc.

En la propia web de ASNEF si tenemos un número de referencia

Equifax es la web en la que podemos acceder a ASNEF de forma gratuita, y la manera más sencilla de realizar la comprobación es cuando poseemos un número de referencia.

Este nos llega si nos introducen en su lista, ya que lo normal es que nos envíen una carta a casa avisándonos, en la cual viene el número y algunos datos más que vamos a necesitar cuando queramos ver quién nos ha introducido y la cantidad que dice que adeudamos. Con la carta, tan solo nos queda entrar en la web y hacer la consulta, usando los mismos datos que vienen en esta.

Si no tenemos número de referencia, podemos solicitar acceso a través de un formulario

Cuando no nos ha llegado la carta, o no sabemos qué hemos hecho con ella, también podemos mirar si estamos dentro de la lista o no, aunque el proceso es algo más laborioso.

Entrando en la web de Equifax, veremos que hay un formulario que hay que descargar y rellenar. Es importante firmarlo a mano, para posteriormente escanearlo y enviarlo a la dirección de correo que nos proporcionan.

Con el fin de comprobar que somos nosotros los que estamos accediendo a los ficheros, nos van a pedir una copia del DNI por las dos caras, las cuales adjuntamos en el mismo correo electrónico. Tras unos días, recibiremos la respuesta en la dirección de e-mail que hayamos proporcionado.

Por correo postal

Aunque ahora mismo no es lo más común, se puede saber si estamos en la lista empleando el correo postal. En este caso, hay que mandar nuestro nombre, DNI, una copia por las dos caras y la dirección postal a la que queremos que nos remitan la carta con la respuesta.

Hay que dirigirla a Equifax Ibérica S.L. al apartado 10.546, 28080 Madrid. Es más lento que el formulario, pero otra vía más en aquellos casos en los que no se maneje el correo electrónico.

Yendo a sus oficinas de Madrid

Si estamos en Madrid o vivimos allí, otra manera de consultar nuestra inclusión en ASNEF es yendo de forma presencial a sus oficinas, las cuales están en la calle Albasanz número 16.

Allí, y tras identificarnos, nos darán la información en el momento y sin esperas, explicándonos cómo podemos salir de la lista, pues permanecer en ella nos puede dificultar mucho la vida.

¿Qué ocurre si estamos en ASNEF?

Estar incluidos en la lista nos va a complicar el obtener financiación, pues lo primero que hacen todas las entidades es consultar el fichero y, si estamos en él, nos denegarán los créditos y los préstamos, aunque sean de poca cuantía.

Será muy complicado sacar algo de dinero para hacer frente a la reparación de un coche o comprar una tele, aunque por suerte hay servicios financieros especializados en lo que se llama préstamos con Asnef. En este caso, sí vamos a obtener la financiación pese a que estemos en ASNEF, pero nunca nos concederán cantidades de dinero elevadas y, además, las condiciones suelen ser diferente que para los préstamos “normales”.

En el caso de vernos en la lista, y necesitar dinero, lo mejor es entrar en Moneyman.es, una web en donde, a través de un sencillo formulario, nos dan alternativas para obtener un crédito, incluso estando en una lista de morosos.

En Moneyman no descartan ningún caso

Cuando vamos a un banco a pedir un crédito, y estamos inscritos como morosos, nos descartan enseguida. A veces, ni siquiera sabemos que nos han metido en la lista, ya que nos ha incluido esa empresa con la que contratamos la fibra y en la que nos dimos de baja por un mal servicio.

Moneyman trabaja de manera distinta, estudiando cada uno de los casos con el fin de ver si es factible conceder el crédito, algo que suele ser posible adecuando las condiciones a cada uno de los escenarios. De este modo, vamos a tener la oportunidad de conseguir ese préstamo que nos hace falta y de ir mejorando nuestra calificación crediticia una vez que lo devolvamos. Por lo tanto, si después necesitamos otro, será más sencillo obtenerlo.

Todos podemos entrar en ASNEF en algún momento por un desacuerdo con una factura o por pasar una mala racha. Saber si estamos en la lista es muy sencillo y gratis; existen varios métodos para comprobarlo, ver quién nos ha inscrito y la cantidad.