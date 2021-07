La hidratación antes, durante y después de la carrera

Contenido patrocinado

Correr es un ejercicio de resistencia que, generalmente, realizamos al aire libre. Además, durante bastante tiempo. Por ello, cuidar la hidratación se antoja fundamental, sobre todo, durante los meses de verano. Aquí queremos dar una serie de consejos para evitar desfallecimientos y conseguir que el cuerpo tenga siempre a su disposición los líquidos que necesita durante el esfuerzo y una vez finalizado.

La hidratación antes de la carrera

Como indica este artículo de MyProtein, el organismo humano está conformado por entre un 50 % y un 70 % de agua según la edad y sexo del individuo. Una cifra que, a priori, parece muy alta, pero que realmente no lo es si tenemos en cuenta que este elemento está presente en todas y cada una de nuestras estructuras celulares.

Ese es el motivo por el que cualquier pérdida de agua relativamente considerable que no sea repuesta conlleva síntomas de hidratación. De hecho, estos resultan palpables una vez que se ha sudado en torno a un 2 % del total.

Para evitarlo, es indispensable prestar atención a la hidratación antes de la carrera. La recomendación de las autoridades sanitarias es que, a diario, un ser humano debe beber entre 1,5 y 2 litros de agua para permanecer hidratado. Cifra que, evidentemente, se queda corta si salimos a correr.

4 horas antes del inicio de la carrera se deben tomar entre 300 y 400 ml de agua o, en su defecto, de bebidas deportivas que contengan menos de un 6 % de hidratos de carbono. Posteriormente, cuando resten 2 horas, otros 200-300 ml.

La hidratación durante la carrera

No esperes nunca a que te entre sed. Lo ideal es que lleves una botella de agua de entre 300 y 500 ml en la mano o en una riñonera si vas a correr una distancia de, aproximadamente, 10 kilómetros. Lo ideal es que, cada 1 o 2 kilómetros, bebas agua para prevenir la deshidratación. Hazlo dando sorbos cortos y tratando de humedecer toda la boca. En caso de que haga mucho calor, también puede venirte bien verter un poco sobre tu cabeza para reducir tu temperatura corporal.

La razón por la que es mejor beber poco a poco durante la carrera que dar grandes sorbos, por mucha sed que tengas, es que así prevendrás molestias abdominales como el temido flato. Además, si bebes demasiado, podrías tener ganas de orinar, lo que tampoco es buena idea.

La hidratación después de la carrera

Una vez que has terminado la carrera, llega el momento de reponer definitivamente el agua que has perdido. Por ello, si te sientes sediento, bebe agua hasta notar que la sensación desaparece. Sin embargo, no es recomendable hacerlo demasiado rápido. Al igual que dijimos anteriormente, es mejor hacerlo dando pequeños sorbos. Tu cuerpo necesita tiempo para volver a la normalidad y puede costarle un poco más asimilar y digerir ese agua que le proporcionas.

Pero ¿es mejor utilizar agua o bebidas isotónicas? Eso, generalmente, depende del gusto del deportista. Las bebidas isotónicas aportan minerales que no están presentes en el agua y, por ello, combaten de forma más rápida la deshidratación. Sin embargo, no son indispensables. También suelen contener azúcares poco beneficiosos para el cuerpo del deportista.

En definitiva, la hidratación es uno de los aspectos más importantes que debe considerar cualquier aficionado al “running”. De hecho, no cuidarla le abocará a sufrir una “pájara” durante el entrenamiento o la carrera, sobre todo, si esta excede de los 10 kilómetros y/o ha de realizarse a ritmos especialmente altos. Por ello, beber las cantidades adecuadas antes, durante y después del esfuerzo es fundamental para mantener preparado el organismo.