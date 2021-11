Un estudio revela que la automedicación repunta en España: aumentan las personas que confían en influencers para hacerlo

El 24% de los españoles se automedica, según el IV Estudio de Salud y Estilo de Vida Aegon, que se centra en el análisis del estado de salud, del estilo de vida y de los hábitos y conductas relacionados con la salud y el bienestar emocional de los españoles. El dato indica que, a pesar de la notable reducción experimentada en 2020, hay un ligero repunte de 1,3 puntos porcentuales en la cifra de personas que se automedica este 2021.

«Aunque la pandemia nos volvió más responsables y cautelosos a la hora de cuidar nuestra salud, con la consiguiente reducción de prácticas tan peligrosas como la automedicación sin supervisión de un profesional médico, no debemos bajar la guardia. Con la progresiva vuelta a la normalidad que estamos viviendo no pueden retomarse hábitos tan preocupantes como este», apunta Belén González, directora de salud de Aegon.

Casi el 40% de los encuestados afirma que el principal motivo para automedicarse es porque saben lo que les va a recetar el médico, teniendo en cuenta los síntomas que experimentan, este ha sido el motivo que más ha crecido respecto a 2020 (más del 12%). El segundo motivo más común de automedicación, que representa al 36% de los encuestados, es para tratar enfermedades que no se consideran graves. En tercer lugar, acumulando un 17,6%, los encuestados señalan las largas listas de espera para conseguir cita. Por otro lado, la razón de no perder el tiempo en ir a consulta se ha visto reducida un 12% frente a 2020.

¿Cuáles son los tipos de medicamentos más populares?

Respecto al tipo de medicamentos que se toma sin prescripción médica, el 71,5% para paliar síntomas o dolores ocasionales no asociados a una enfermedad (como dolores de cabeza o musculares, problemas de estrés o de insomnio) y el 53,3% para enfermedades leves ocasionales (como resfriados o catarros). Llama la atención que, en 2020 eran los medicamentos para enfermedades leves los que lideraban en cuanto a automedicación se refiere, representando a más del 70% de los encuestados, viéndose una considerable reducción este año. Por su parte, aquellos medicamentos destinados para tratar enfermedades crónicas o síntomas psicológicos, son comprados por el 9% y el 10% de los encuestados sin receta médica.

Cabe destacar que, en la mayoría de los casos, los medicamentos más consumidos sin prescripción son de tipo antiinflamatorios/analgésicos (76,9%), seguido de antibióticos (12,9%) y ansiolíticos y/o antidepresivos (11,1%).

Ilustración 3: Tipos de medicamentos más populares según dolencia, síntomas o enfermedades

¿Cuál es el perfil de la persona que se automedica?

Si atendemos al género, las mujeres son más propensas que los hombres a tomar medicamentos sin prescripción médica (28,2% vs 20,5%), una cuestión a destacar teniendo en cuenta que el año pasado fueron los hombres los que más recurrían a esta práctica (24,70% vs 21,60%). Por edades, se observa que los españoles de entre 26 y 40 años son los que más recurren a la automedicación (31,1%), mientras que los mayores de 65 son los que menos lo hacen (15,5%). Según la situación laboral, los encuestados que no trabajan se automedican menos que aquellos que sí tienen empleo (21,7% vs 26,9%).

Además, aquellas personas que llevan un estilo saludable consumen en menor medida medicamentos sin prescripción médica. De este modo, casi el 80% de los encuestados que puntúan su estilo de vida por encima de 8 no se automedica, frente al 35,8% que puntúa su estilo de vida por debajo de 4 y sí toma medicamentos sin receta.

Asimismo, se observa que aquellas personas que afirman automedicarse puntúan tanto su estado de salud física (6,76) como emocional (6,23) por debajo de las que no recurren a la automedicación.

La misma correlación se establece con la felicidad y el grado de satisfacción con la vida, ya que aquellos que se automedican afirman sentirse felices con menor frecuencia, mientras que las personas que dicen no automedicarse afirman tener un 8% más de grado de felicidad.

En relación a las comunidades autónomas, vemos que los madrileños son los que más se automedican, alcanzando al 33% de toda la región, doblando la cifra registrada el año anterior (16%). En segundo lugar, se posiciona Cataluña, con un 28% de encuestados que afirma automedicarse. Además, Canarias ocupa la tercera posición con un 27,8% de los encuestados. Por otro lado, Extremadura es la comunidad en la que menos se realiza esta práctica, con un 11,8%.

En relación al año anterior, se observa un crecimiento generalizado respecto a los datos de 2020 en comunidades como Castilla-La Mancha o Castilla y León, así como una importante reducción del 10% en Andalucía, la comunidad que registró la cifra más alta el pasado año.

Los expertos de Aegon, dentro del marco del Día Europeo para el Uso Prudente de Antibióticos, señalan la importancia de acudir siempre a un profesional antes de tratar cualquier síntoma o enfermedad por nuestra cuenta. El consumo de una medicación incorrecta y sin control médico puede llegar a complicar el cuadro clínico, además de generar intoxicación si las dosis son elevadas, entre otros efectos de riesgo que esta práctica puede ocasionar en la salud de las personas.