España participa a través del ISCIII en un proyecto europeo para la investigación en variantes del SARS-CoV-2 y el desarrollo de vacunas

La Comisión Europea acaba de lanzar una nueva iniciativa para mejorar la investigación y el manejo de las posibles variantes del coronavirus SARS-CoV-2 que puedan surgir.

El objetivo del proyecto, según explican desde el ministerio, que lleva por nombre Incubadora HERA (HERA Incubator: Anticipating together the threat of COVID-19 variants, en inglés), es promover acciones para detectar, analizar y evaluar variantes; acelerar el desarrollo y aprobación de vacunas, y facilitar la realización de ensayos clínicos con prototipos de vacunas que incluyan la posible influencia de las variantes del virus.

Como parte de este último objetivo, la Incubadora HERA incluye el Proyecto VACCELERATE, en el que España participa a través del ISCIII, y que recibirá una financiación de casi un millón de euros (en torno a un 8% del total, 12 millones). VACCELERATE cuenta con la participación de 26 instituciones de 16 países miembros de la UE, más la colaboración de 5 países asociados.

«VACCELERATE busca crear e impulsar una plataforma que facilite la realización de ensayos clínicos en el ámbito de las enfermedades infecciosas, con el objetivo ahora prioritario de centrar su trabajo en COVID-19 y en la búsqueda de vacunas que puedan ser útiles ante las actuales y posibles nuevas variantes del virus», explican desde el ministerio de Ciencia e Innovación.

El ISCIII, a través del Centro Nacional de Microbiología (CNM), coordina la participación española en VACCELERATE, liderando un consorcio del que también forman parte la nueva plataforma de ensayos clínicos (SCReN) – encabezada por el Hospital La Paz de Madrid, que coordinará uno de los paquetes de trabajo- y dos grupos de la actual Red Española para la Investigación en Patología Infecciosa (REIPI) -el Hospital Universitario A Coruña y el Hospital Universitario Virgen Macarena-.

El proyecto VACCELERATE contará, además de con los citados 12 millones de financiación inicial, con otros 15 millones para financiar posibles candidatos a vacunas en fase 2/3 de investigación, y facilitar la incorporación de fondos públicos y privados.

La iniciativa Incubadora HERA incluye la participación de la comunidad científica, compañías biotecnológicas y farmacéuticas, y Administraciones Públicas de la UE; se desarrollará en cooperación con la OMS y otras iniciativas mundiales sobre vacunas y COVID-19 y supondrá una base para la creación de la European Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA), una estructura permanente para la investigación y manejo de emergencias biosanitarias y de salud pública