El Sector de Tecnología Sanitaria reivindica la integración de la información del DiV

La pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia del Diagnóstico in Vitro para hacer frente a este tipo de crisis y la necesidad de contar con estas herramientas para estar preparados ante posibles emergencias futuras, por lo que la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, Fenin, considera necesario llevar a cabo una estrategia para aprovechar todo el potencial de las soluciones de DiV, con una mayor integración de la información que proporcionan en el sistema sanitario.

De este modo, Fenin se alinea con la patronal europea del Sector de Tecnología Sanitaria, Medtech Europe, en las recomendaciones realizadas en el informe ‘The Value of Diagnostic Information in Acute Respiratory Infections. Observations from the COVID-19 pandemic’. Según recoge dicho documento, con la salud pública mundial en juego, las autoridades sanitarias han sido conscientes del valor esencial de los datos obtenidos a través del Diagnóstico in Vitro.

Por un lado, la detección de las personas infectadas ha permitido tomar decisiones sobre la implementación de medidas de distanciamiento social, lo que ha contribuido a controlar la propagación del SARS-CoV-2; por otro lado, la información de diagnóstico facilita el manejo de los pacientes con infección respiratoria, ya sea por coronavirus o por otros agentes infecciosos como el causante de la gripe. Por tanto, tal y como se describe en el informe de Medtech Europe, el DiV ha tenido un impacto muy positivo en los ciudadanos, los profesionales sanitarios, los proveedores sanitarios, los sistemas sanitarios y la sociedad en su conjunto.

Favorecer la innovación

El documento de Medtech Europe destaca la necesidad de desarrollar acciones para potenciar su uso y utilizar los datos que genera para la mejora del sistema sanitario, en lo que respecta a la COVID-19 pero también en torno a la detección, diagnóstico y seguimiento del resto de enfermedades. Entre las recomendaciones realizadas destaca que, tras haber comprobado con la pandemia el valor de los datos obtenidos por el DiV, es necesario integrarlos en los sistemas sanitarios e intercambiarlos con otro tipo de información sanitaria para ayudar a la toma de decisiones y el desarrollo de estrategias de salud.

Otra de las propuestas de Medtech Europe es promover, entre todos los agentes que conforman la cadena sanitaria, políticas de sensibilización sobre la importancia de estas herramientas. Precisamente con los objetivos de informar a la sociedad sobre el DiV y el valor que aporta, y que cale entre los decisores políticos y gestores sanitarios el mensaje sobre la necesidad de fomentar su utilización, Fenin ha lanzado recientemente la campaña #EspíasDeLaboratorio. Esta iniciativa invita a la población a adentrarse en un laboratorio clínico para descubrir cómo funciona, cómo cuidan las muestras, cuál es su utilidad en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de enfermedades y reducen el riesgo de error o ayudan a la toma de las decisiones clínicas: https://espiasdelaboratorio.fenin.es/

Las recomendaciones que la patronal europea de la industria de Tecnología Sanitaria realiza en su informe también pasan por aumentar la inversión en este campo, al considerar que genera retornos significativos en términos de mayor prevención de enfermedades, mayor eficiencia y calidad en la atención y mejores resultados en salud, con un beneficio sobre la sociedad en su conjunto. Para potenciar este tipo de soluciones, se ve necesario promover un ecosistema que reconozca y recompense el valor de la información de diagnóstico e incentive las innovaciones, teniendo en cuenta su aportación real. Tal y como refleja el informe de MedTech, en la construcción de este entorno favorable pueden contribuir la colaboración público-privada, mediante programas de inversión en investigación e innovación de la UE como Horizonte Europa.