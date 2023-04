Prepara tu hogar de cara a las vacaciones de Semana Santa

Contenido patrocinado

Las vacaciones de Semana Santa son una de las épocas más esperadas del año. Miles de familias aprovechan durante estos días para viajar y desconectar de la rutina diaria. Por ocio, por placer, para conocer más de cerca las tradiciones de esta fiesta o para visitar a la familia, son muchas las personas que viajan a diferentes destinos en estas fechas.

Se esperan casi 16 millones de desplazamientos por carretera, pero ¿qué pasa con nuestras casas mientras estamos fuera? Para garantizar la seguridad de nuestro hogar durante estas vacaciones es importante tener en cuenta algunas medidas preventivas. Tanto si vas a viajar en los próximos días como si necesitas un cerrajero a domicilio, toma nota de estos consejos para dejar tu casa preparada antes de salir de viaje.

9 consejos para irte tranquilo de vacaciones

1. Baja las persianas (aunque no del todo)

Antes de salir de vacaciones baja todas las persianas de tu casa, aunque no del todo. De este modo evitarás que desde el exterior se pueda ver que la casa está vacía. Una persiana medio bajada, además, permitirá la entrada de luz natural para que la casa no parezca abandonada y para que tus plantas de interior no sufran.

2. Cierra puertas y ventanas

Aunque dejes las persianas a medio bajar, comprueba antes de salir de casa que todas las ventanas y puertas de casa se encuentren bien cerradas y bloqueadas, sobre todo aquellas que dan al exterior.

3. Vacía la nevera

La semana antes de salir de vacaciones evita comprar grandes cantidades de comida. De este modo evitarás que alimentos perecederos como carne, pescado, frutas o verduras se echen a perder.

Si vas a estar fuera más de dos semanas, vacía y limpia a conciencia tu nevera y tu congelador y desenchufa el frigorífico. Para evitar la aparición de moho y malos olores, deja la puerta abierta.

4. Saca la basura

Regresar de unas vacaciones inolvidables y descubrir malos olores o incluso una plaga de insectos no es precisamente la bienvenida que uno espera al volver a casa. Puedes evitar este desagradable escenario asegurándote de que no quede ningún tipo de basura en tu domicilio antes de salir de viaje.

5. Apaga las luces

Antes de salir de casa comprueba que todas las luces y los electrodomésticos que no sean necesarios han quedado apagados. De esta manera, además de ahorrar energía y de evitar consumos innecesarios, protegerás tu hogar de cualquier incidente eléctrico

6. Corta el agua

Comprueba que el suministro de agua queda correctamente cerrado. Una fuga de agua mientras estamos lejos de casa puede causar graves daños tanto en nuestro hogar, como en el de nuestros vecinos.

7. Deja a alguien al cuidado de la casa

Otra buena práctica para garantizar la seguridad de tu hogar durante tus vacaciones es dejar las llaves de casa a alguien de confianza. En caso de cualquier eventualidad, esta persona podrá acceder a tu hogar para solucionarlo. Además, si tienes pensado ausentarte por un largo período, esta persona podrá ocuparse de tareas como vaciar el buzón, subir y bajar persianas o regar las plantas, lo cual ayudará a disuadir a posibles ladrones.

8. Comprueba el estado de tus cerraduras

Antes de las vacaciones de semana santa también es recomendable que compruebes el estado de tus cerraduras. Si detectas algún problema o algún signo de forzamiento no dudes en contactar con una empresa de cerrajería para solucionarlo lo antes posible. Si necesitas un cerrajero a domicilio, en Abre Hogar podrás encontrar los mejores.

9. Instala un sistema de alarma

Contar con un sistema de alarma es también recomendable, ya que además de tener un efecto disuasorio, te alertará en caso de cualquier incidencia.

Así que, si estás planeando unas vacaciones para esta Semana Santa, es importante que tomes en cuenta todas estas precauciones para garantizar un viaje sin sobresaltos y para poder regresar a un hogar seguro a tu vuelta. ¡Feliz viaje!