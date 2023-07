Parlamentarios europeos y latinoamericanos piden reforzar la cooperación y respaldan las cumbres UE-CELAC cada dos años

La presidenta Roberta Metsola participará en la cumbre en representación del Parlamento Europeo, junto al copresidente de la Asamblea parlamentaria eurolatinoamericana (EuroLat), el eurodiputado Javi López (S&D, España). La presidenta Metsola se reunirá con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. En un mensaje a los líderes, el eurodiputado López y el copresidente del componente latinoaméricano de EuroLat, el congresista colombiano Óscar Darío Pérez, trasladarán las prioridades de la asamblea para fortalecer la asociación estratégica birregional, una semana antes de su propia reunión plenaria, que tendrá lugar en Madrid del 24 al 27 de julio. Los parlamentarios de ambas regiones reclaman el cumplimiento estricto del derecho internacional, declaran su solidaridad con el pueblo ucraniano y condenan «la agresión injustificada, ilegal y no provocada por parte de la Federación Rusa». También insisten en la importancia y el interés de celebrar regularmente cumbres UE-CELAC de jefes de Estado o de Gobierno –la anterior tuvo lugar en 2015- y recuerdan que EuroLat ha continuado reuniéndose estos ocho años para mantener abierto el diálogo birregional. Antes del encuentro, la presidenta Metsola recalcó: «Estamos comprometidos a impulsar la democracia parlamentaria en todo el mundo. Fortalecer la asociación entre Europa, América Latina y el Caribe es fundamental para ambas regiones. La cumbre de hoy es una oportunidad para reforzar nuestros acuerdos comerciales, aumentar la cooperación para alcanzar los objetivos ambientales y garantizar que el respeto a los derechos humanos ocupa un lugar central en nuestras conversaciones. Europa debe seguir comprometiéndose con las regiones de todo el mundo en un espíritu de amistad y respeto mutuo. El Parlamento Europeo cumplirá su parte y me complace anunciar que pronto abriremos nuestra primera oficina en América Latina». Javi López, copresidente de la Asamblea parlamentaria, destacó: «La UE y América Latina constituyen juntas un tercio de los miembros de la ONU y comparten valores fundamentales como la democracia parlamentaria y la defensa del multilateralismo. La nueva oficina nos permitirá reforzar las seis Delegaciones del Parlamento que actualmente trabajan en la región y seguir apoyando el trabajo de la Asamblea EuroLat, en funcionamiento desde hace veinte años, con sus 150 miembros celebrando dos reuniones al año». Comercio para mejorar la calidad de vida de la gente La relación comercial entre la UE y Latinoamérica debe contribuir, según los parlamentarios, a incrementar el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía en su conjunto. También apuestan por reformar la Organización Mundial del Comercio (OMC), para mejorar su eficacia y transparencia, en aras de un sistema comercial mundial abierto, justo, equitativo, inclusivo y no discriminatorio, y que tenga en cuenta distintos niveles de desarrollo. Reestructuración de la deuda Los parlamentarios están preocupados por cómo las recientes crisis de inflación, alimentaria, sanitaria, migratoria y energética han agudizado la pobreza y obstaculizado el desarrollo económico y social sostenible a largo plazo y han creado mayores desigualdades. Para resolverlo, muestran su apoyo a las iniciativas de la ONU sobre una reestructuración de la deuda. Sugieren vincular la condonación, canje y reestructuración de la deuda a la inversión en educación, salud, reactivación productiva, cohesión social, conservación ambiental y fortalecimiento del tejido empresarial, entre otras áreas. Oficina del PE en América Latina y el Caribe La Mesa del Parlamento Europeo acordó a principios de este mes establecer una oficina del Parlamento Europeo en la región de Latinoamérica y el Caribe. Esta decisión forma parte de los esfuerzos para fortalecer la dimensión parlamentaria en las representaciones exteriores de la UE con un enfoque en las asambleas parlamentarias multilaterales y las organizaciones internacionales. Las Oficinas son clave para establecer relaciones, dar a conocer el trabajo del Parlamento, intercambiar conocimientos y mejores prácticas.