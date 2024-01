Meloni suspende a un diputado investigado por disparar a un hombre en Nochevieja

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha anunciado la suspensión de un diputado de su partido Emanuele Pozzolo, investigado por el disparo de su pistola contra un hombre en una fiesta de Nochevieja.

“He pedido que Pozzolo sea remitido a la comisión de arbitraje de Hermanos de Italia independientemente del trabajo que haga la autoridad (judicial) competente y que, a la espera del juicio, sea suspendido”, ha confirmado Meloni.

El herido era familiar de un escolta del subsecretario de Justicia, Andrea Delmastro.

«Confirmo que el disparo fue realizado accidentalmente con una pistola legal que me pertenece, pero no fui yo quien disparó», ha asegurado el diputado. «Alguien tuvo un comportamiento irresponsable, y el que no fue responsable es el poseedor de este arma», ha zanjado la primera ministra a la que no le han servido estas explicaciones.

«Esto no está bien para ningún italiano, menos para un parlamentario y mucho menos para un parlamentario de Fratelli d’Italia», sentencia.