La población del sur de Gaza, sin opciones sanitarias con el Hospital Nasser fuera de servicio

Los servicios médicos vitales se han colapsado en el Hospital Nasser, el mayor centro hospitalario en funcionamiento del enclave en la actualidad, en medio de los intensos combates y bombardeos en Jan Yunis, sur de Gaza. Médicos Sin Fronteras (MSF) lamenta que la población se haya quedado sin opciones para recibir tratamiento en caso de grandes flujos de heridos de guerra.

La mayor parte del personal del Hospital, junto con miles de desplazados que habían buscado refugio en él, huyeron en los días previos a la orden de evacuación de las zonas circundantes por parte de las Fuerzas israelíes. La capacidad quirúrgica del Nasser es ahora casi inexistente, y el escaso personal médico que permanece en el centro debe hacer frente a la situación con unos suministros exiguos del todo insuficientes para hacer frente a sucesos con víctimas masivas y grandes afluencias de heridos.

Entre 300 y 350 pacientes permanecen en el Hospital Nasser sin poder ser evacuados porque es demasiado peligroso y no hay ambulancias. Se trata de pacientes que tienen de lesiones de guerra, como heridas abiertas, laceraciones por explosiones, fracturas y quemaduras. El 24 de enero, al menos un paciente del hospital murió porque no había cirujano ortopédico disponible.

«La vida de la gente corre peligro por la falta de atención médica. Con el Hospital Nasser y el Hospital Europeo de Gaza casi inaccesibles, ya no existe un sistema sanitario en Gaza«, afirma Guillemette Thomas, coordinadora médica de MSF en los Territorios Palestinos Ocupados. «Estos ataques sistemáticos contra la atención sanitaria son inaceptables y deben terminar ya para que los heridos puedan recibir la atención que requieren. Todo el sistema de salud ha quedado inoperativo».

Rami*, enfermero de MSF atrapado en el Hospital Nasser, describió su sensación de impotencia durante un siniestro con víctimas en masa que llevó a 50 heridos y 5 muertos a urgencias a la vez ayer 25 de enero.

«No quedaba personal en la sala de urgencias del Hospital Nasser. No había camas, sólo unas cuantas sillas y no había personal, apenas algunos profesionales de enfermería», cuenta Rami. «Llevamos a los pacientes a urgencias para prestarles primeros auxilios; nos las arreglamos con lo que teníamos, intentamos detener las hemorragias y clasificar a los pacientes allí. Fue un suceso horrible y me afectó mucho psicológicamente».

Los suministros básicos, como las gasas, se están agotando.

«Hoy fui a la sala de cirugía para recibir a un paciente de nuestro departamento y pregunté al poco personal que quedaba si podían suministrar gasas abdominales», cuenta Rami. «Me dijeron que no tenían más, que las que tenían ya se estaban utilizando con varios pacientes».

«La usan una vez, luego exprimen la sangre, la lavan, la esterilizan y la reutilizan con otro herido», añade Rami. «Esta es la situación en el quirófano de Nasser, ¿os lo imagináis?».

El Hospital Europeo de Gaza es la segunda instalación más grande del sur de la Franja, tras el Hospital Nasser, con una gran capacidad quirúrgica. En estos momentos, también resulta inaccesible para el personal médico y la población, ya que sus alrededores están bajo orden de evacuación.