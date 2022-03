La escritora ucraniana Oksana Zabuzhko habla ante el Parlamento Europeo tras huir del país: «Los ucranianos luchan para liberar a Europa del espectro del totalitarismo»

Antes de la intervención de Zabuzhko en una sesión formal en el hemiciclo de Estrasburgo, la presidenta del PE, Roberta Metsola, afirmó: «La palabra celebración no es adecuada hoy. En Ucrania vemos a mujeres que resisten, que se levantan y toman las armas contra su agresor. Es un privilegio tener a una mujer y escritora ucraniana cuya literatura y cuya voz reflejan la fortaleza de las mujeres ucranianas frente a la opresión. Estas mujeres valientes y resilientes son una inspiración para todos nosotros, pues defienden nuestros mismos valores». Zabuzhko, que salió de Ucrania hace dos semanas sólo con equipaje de mano, destacó que está acostumbrada, en su escritura, a dar voz a mujeres y a luchar por sus derechos, pero ahora, por primera vez, debe defender el mismo derecho a la vida. «Sólo me queda mostrar admiración por esas compatriotas que luchan junto a los hombres, gestionan la distribución de suministros en nuestras ciudades sitiadas y dan a luz en refugios, supervisadas por médicos a distancia. El problema es que las bombas de Putin no se detendrán por la fuerza de nuestro espíritu», advirtió. Sobre las intenciones del presidente ruso, Vladimir Putin, lamentó que «muchas vidas podrían haberse salvado si la UE y EEUU hubieran despertado hace ocho años, cuando invadió Crimea. Un nuevo Hitler estaba preparado para continuar donde se quedó el anterior. Estoy aquí para decirles, como escritora que sabe algo sobre el lenguaje, que esta es una guerra amplia, no es sólo un conflicto local. Crean a Putin cuando declara sus ambiciones. No tengan miedo de proteger el cielo que cubre a quienes luchan por liberar a Europa de este espectro de nuevo totalitarismo». Los representantes de los grupos políticos agradecieron el coraje de los ucranianos que defienden a su país y los valores europeos que compartimos con ellos. También recordaron que, como sucede a menudo en estas circunstancias, las mujeres y las niñas están entre los grupos más vulnerables. Destacaron, por último, la valentía de las mujeres rusas y bielorrusas que salen a la calle para manifestarse en contra de la guerra. Nacida en Lutsk (Ucrania) en 1960, Zabuzhko se hizo conocida tras la aparición, en 1996, de su novela «Fieldwork in Ukrainian Sex», traducida a dieciseis lenguas. Ha publicado otras dieciocho obras, incluida la premiada novela «The Museum of Abandoned Secrets» (2009). En su país también es una figura pública en defensa de la democracia.