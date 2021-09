La Comisión propone suspender la facilitación de visados a los funcionarios de Bielorrusia

La Comisión ha propuesto hoy que se suspendan determinados artículos del acuerdo de facilitación de visados de la UE con la República de Bielorrusia. Esta decisión es consecuencia de los intentos del régimen bielorruso de desestabilizar la UE y sus Estados miembros facilitando la migración irregular con fines políticos, así como de su decisión, de 28 de junio de 2021, de suspender el acuerdo de readmisión entre la UE y Bielorrusia. La propuesta se dirige a categorías específicas de funcionarios vinculados al régimen y no afectará a la población de Bielorrusia, que seguirá disfrutando de las mismas ventajas que en la actualidad en virtud del acuerdo de facilitación de visados.

Una vez adoptada por el Consejo, la suspensión parcial del acuerdo sobre facilitación de visados se aplicará a disposiciones específicas del mismo. Como consecuencia de ello, no se eximirá de los requisitos de otras pruebas documentales relativas a la finalidad del viaje y no se reducirán las tasas por la tramitación de las solicitudes de visado. Las medidas solo afectarán a los miembros de las delegaciones oficiales de Bielorrusia y a los miembros de los Parlamentos y Gobiernos nacionales y regionales bielorrusos, al Tribunal Constitucional de Bielorrusia y al Tribunal Supremo de Bielorrusia, en el ejercicio de sus funciones.

La UE seguirá apoyando al pueblo bielorruso. Seguimos defendiendo a todos los defensores de los derechos humanos y a las voces independientes, así como a todas las personas oprimidas por el régimen.

El Consejo estudiará la propuesta de la Comisión y decidirá si adopta la suspensión parcial. Las medidas serán aplicables en el momento de su adopción. De conformidad con el artículo 14, apartado 5, del acuerdo, se notificará a Bielorrusia la decisión de suspensión a más tardar 48 horas antes de su entrada en vigor.

Los acuerdos de facilitación de visados y readmisión entre la UE y Bielorrusia entraron en vigor en julio de 2020. El acuerdo sobre facilitación de visados se refiere a la expedición recíproca de visados a los ciudadanos de la Unión y de Bielorrusia para una estancia prevista no superior a 90 días por período de 180 días. El acuerdo de readmisión establece procedimientos para el retorno seguro y ordenado de las personas que se encuentren irregularmente presentes en la UE o en Bielorrusia, respetando plenamente sus derechos en virtud del Derecho internacional, y en particular el principio de no devolución.

La represión en curso contra el pueblo bielorruso, la decisión unilateral del régimen de suspender la readmisión de personas sin derecho a permanecer en la UE en Bielorrusia y la organización de la migración irregular a la UE cuestionan gravemente esos acuerdos.

Como se indica en el Plan de acción renovado de la UE contra el tráfico ilícito de migrantes (2021-2025) adoptado hoy, la UE y sus Estados miembros deben abordar conjuntamente las situaciones en las que se instrumentaliza a las personas con fines políticos.