Europa aprueba una nueva hoja de ruta en previsión de futuras crisis sanitarias

A lo largo del último año, la Comisión Especial sobre la Pandemia de COVID-19 del Parlamento Europeo (COVI) ha analizado el impacto de la crisis, evaluado la eficacia de las medidas nacionales y europeas y formulado recomendaciones específicas para colmar las lagunas y reforzar los puntos débiles de sus actuaciones. El Parlamento debatió el informe el martes, y el miércoles aprobó el texto por 385 votos a favor, 193 en contra y 63 abstenciones. Los eurodiputados han diseñado una hoja de ruta clara que orientará la acción futura de la UE y que descansa sobre cuatro pilares: la sanidad; la democracia y los derechos fundamentales; los aspectos sociales y económicos, y la respuesta mundial a la pandemia. Entre sus principales propuestas destacan las siguientes: mejorar la autonomía estratégica de la UE en lo referente a los medicamentos, transparencia en los procesos de adquisición conjunta y mayor supervisión parlamentaria —tanto a nivel nacional como europeo— de la legislación sobre emergencias. La Eurocámara también pide a la Unión que optimice el uso de los fondos de recuperación para fortalecer el mercado único, y confía en que la coordinación a escala mundial mejore con el tratado internacional sobre pandemias que se halla en preparación. Puede consultar aquí las recomendaciones en detalle. Declaraciones La presidenta de la comisión especial, Kathleen Van Brempt (S&D, Bélgica), hizo las siguientes declaraciones: «Nuestra comisión ha realizado una evaluación exhaustiva de cómo transcurrió la pandemia y cómo afectó a la Unión. La conclusión es que Europa no solo necesita las herramientas para desarrollar políticas a largo plazo, con unos objetivos y una hoja de ruta claros: también debe estar preparada para actuar de forma rápida y eficiente, y en interés de todos los europeos. Debe evaluar a fondo cuál fue su papel en la respuesta que el mundo dio a la pandemia y comprometerse, hoy más que nunca, con la cooperación y la solidaridad internacionales, especialmente con sus socios del Sur Global. Ahora corresponde a la Comisión Europea presentar propuestas a partir de nuestras recomendaciones, para que podamos crear una Unión más resiliente a las crisis y mejor preparada para el futuro». La encargada de preparar el informe, Dolors Montserrat (PPE, España), declaró lo siguiente: «Este informe es el resultado del diálogo, el consenso y el rigor. La respuesta de la UE a la pandemia fue ejemplar: nos aseguró las vacunas y los fondos NextGenerationEU y nos preparó para futuras emergencias sanitarias. Debemos reforzar la Unión todavía más, para proteger a nuestros profesionales sanitarios, asegurarnos de que ninguna enfermedad se nos escapa y ayudar a las capas más vulnerables de la sociedad. Debemos impulsar la investigación, combatir las noticias falsas y los ciberataques y crear un sector farmacéutico competitivo para reforzar la autonomía estratégica de la UE en materia sanitaria». El 10 de marzo de 2022, el Parlamento Europeo creó la Comisión Especial sobre la Pandemia de COVID-19: Enseñanzas Extraídas y Recomendaciones para el Futuro (COVI). Esta comisión no solo evaluó el impacto de la pandemia sobre los sistemas sanitarios o la campaña de vacunación, sino también el impacto socioeconómico más general, las consecuencias sobre el Estado de Derecho y la democracia y la respuesta internacional a la pandemia. Para ello organizó un exhaustivo proceso de consulta a través de audiencias públicas, talleres y desplazamientos in situ, en los que cambió impresiones con expertos, responsables políticos de las instituciones europeas y de organizaciones internacionales, epidemiólogos, autoridades sanitarias nacionales, empresas farmacéuticas, profesionales de la sanidad e investigadores. Con la adopción de esta informe, el Parlamento responde a las expectativas de los ciudadanos de reforzar nuestros sistemas sanitarios y la competitividad de la UE, y de asegurar un acceso equitativo a la salud para todos, como quedó expresado en las propuestas 8(3), 8(4), 8(6), 10(2) y 12(12) de las conclusiones de la Conferencia sobre el Futuro de Europa.