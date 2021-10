El sistema sanitario colapsado por la COVID-19 en el norte de Siria

En el noroeste, el sistema de salud ya no tiene capacidad suficiente para hacer frente a la situación, mientras que en el noreste el virus se propaga a un ritmo preocupante Norte de Siria – 13 de octubre de 2021. El norte de Siria atraviesa la ola de COVID-19 más grave registrada hasta la fecha: las necesidades superan con creces los limitados suministros de oxígeno y los centros sanitarios empiezan a agotar las existencias de kits de detección. En el noroeste, el sistema de salud ya no tiene capacidad suficiente para hacer frente a la situación, mientras que en el noreste el virus se propaga a un ritmo preocupante, según ha declarado hoy la organización médico-humanitaria internacional Médicos Sin Fronteras (MSF). NOROESTE En el noroeste de Siria, el número de casos de COVID-19 confirmados casi llegó a duplicarse en septiembre, hasta alcanzar en torno a 73.000 casos frente a los 39.000 registrados a finales de agosto. «Hasta ahora, el pico que se ha registrado en esta ola ha sido de aproximadamente 1.500 casos por día, a diferencia de las olas anteriores que nunca superaron los 600 casos diarios«, explica Francisco Otero y Villar, coordinador general de MSF en Siria. En esta región de cuatro millones de habitantes únicamente siguen prestando asistencia 16 de los 33 centros de tratamiento de COVID-19 que existen. Una infraestructura sanitaria ya de por sí limitada, así como los problemas de abastecimiento que se traducen en una detección deficitaria, hacen imposible tanto evaluar el alcance real de la propagación del virus como responder de forma adecuada. Los esfuerzos para contener el virus tropiezan con el escaso acceso a la asistencia sanitaria y la baja tasa de inmunización en el noroeste, donde solo el 3 % de la población está totalmente vacunada debido a la reticencia a vacunarse y al ritmo de distribución de la vacuna. FOTOS de Raqqa y Hassakeh. Junio 2021 «Somos testigos directos del alcance de este brote en las instalaciones que gestionamos y en aquellas a las que proporcionamos apoyo: las personas que necesitan oxígeno o cuidados intensivos con urgencia sufren largas tiempos de espera, porque no hay camas ni ventiladores disponibles, lo que está provocando una mayor tasa de mortalidad en comparación con las olas anteriores. En Afrin, el 44 % de los pacientes que actualmente están ingresados en un centro gestionado por MSF tienen entre 16 y 40 años, lo que significa que incluso las personas que antes se creían relativamente a salvo de la enfermedad grave causada por el virus se están viendo seriamente afectadas», señala Otero y Villar. MSF sigue tratando de ampliar sus operaciones en función de estas crecientes necesidades. En agosto, la organización reabrió dos centros de aislamiento COVID-19 en la gobernación de Idlib, y actualmente está ampliando la capacidad de estos. «También hemos renovado nuestro apoyo a dos centros comunitarios de tratamiento en Afrin y Al-Bab, y mantenemos nuestro apoyo a un centro de tratamiento de enfermedades respiratorias en Afrin. En los campos de desplazados, donde vive más del 13 % del total de casos confirmados, gestionamos clínicas móviles para hacer pruebas de COVID-19 y distribuir kits de prevención a las personas desplazadas», afirma Otero y Villar. «Para responder a esta nueva ola de COVID-19, MSF está colaborando con una organización local para tratar a los casos confirmados o sospechosos de COVID-19 en los centros de tratamiento de Hassakeh y Raqqa», declara Hanna Majanen, responsable de urgencias médicas de MSF en Siria. «Pero nuestro suministro de oxígeno está al límite, y nos preocupa que, si el número de casos positivos vuelve a aumentar o permanece a niveles tan altos, no podamos atender a todos los pacientes«. Incluso antes de la pandemia, el sistema sanitario del norte de Siria tenía dificultades y dependía de la ayuda humanitaria para responder a las necesidades médicas. Y ahora, tanto los centros sanitarios como las organizaciones humanitarias son incapaces de hacer frente a la magnitud de esta nueva ola. En este momento, más que nunca, es necesario actuar para evitar que estas instalaciones se derrumben totalmente por el revés que ha supuesto la pandemia. Para salvar las vidas de los numerosos pacientes de COVID-19 y mantener el sistema sanitario en funcionamiento en el norte de Siria, se necesita urgentemente apoyo y protección para el personal sanitario, suministro de kits de detección y oxígeno, mayor capacidad de camas en los hospitales y la ampliación de la cobertura de vacunación.