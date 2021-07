El presidente de Túnez toma el control y suspende el Parlamento en medio de las protestas en todo el país

«La Constitución no me da la posibilidad de disolverlo [el Parlamento], pero no me impide suspenderlo», ha sentenciado Kais Said, presidente de Túnez. Además, ha cesado al primer ministro del país Hichem Mechichi y ha tomado el control en medio de múltiples protestas a lo largo de todo el país que han desatado una gran tensión política y social.

Además, Said ha anunciado que se retira con efecto inmediato a todos los parlamentarios «»para recuperar la paz social y salvar el Estado». La decisión, llega después de varias jornadas de protestas y manifestaciones en todo el país en las que los ciudadanos rechazan la mala gestión de la pandemia y la situación económica.

«Advierto a quien esté pensando en recurrir a las armas… Cualquiera que dispare una bala, las fuerzas armadas responderán con balas», ha advertido tajante Sais. Además, ha asegurado que nombrará un nuevo primer ministro.