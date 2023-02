El PE pide que la UE ratifique la Convención de Estambul sobre violencia de género

En una resolución aprobada con 469 votos a favor, 104 en contra y 55 abstenciones, el pleno subraya que la Convención de Estambul sigue siendo el estándar internacional y una herramienta clave para erradicar la violencia de género, incluyendo la violencia doméstica. Los eurodiputados condenan los intentos por parte de algunos Estados miembros para revocar las medidas aprobadas para aplicar el Convenio de Estambul y llaman a que se apliquen en su totalidad. También critican el retroceso en igualdad de género, derechos de la mujer y aplicación del Convenio de Estambul. Aluden al caso concreto de Polonia, cuyo Gobierno está intentando activamente retirarse de la Convención y ha introducido una prohibición de facto del aborto. Piden que las autoridades nacionales luchen contra la desinformación sobre la Convención. Seis años después de que la UE firmara el Convenio, todavía no lo ha ratificado debido a la negativa de algunos Estados miembros. Sin embargo, el dictamen del Tribunal de Justicia de la UE de 6 de octubre de 2021 aclaró que la Unión Europea puede ratificar el Convenio de Estambul sin contar con el acuerdo de todos los Estados miembros. Según los eurodiputados, la adhesión de la UE al Convenio de Estambul no exime a los Estados miembros de ratificarlo ellos mismos. La resolución insta a los seis países que aún no lo han hecho -Bulgaria, Chequia, Hungría, Letonia, Lituania y Eslovaquia- a ratificar el Convenio sin demora. Según el Parlamento, la justicia penal debería ser solo una parte de una respuesta global a la violencia de género. La respuesta también debe hacer énfasis en la prevención, la protección y el enjuiciamiento. Los Estados miembros deben garantizar formación, procedimientos y directrices que tengan en cuenta las cuestiones de género, así como medidas especializadas de apoyo y protección con un enfoque centrado en las víctimas para todos los profesionales implicados, incluidas las fuerzas del orden, los jueces y fiscales. Arba Kokalari (PPE, Suecia), ponente de la comisión parlamentaria de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, ha declarado: «Nosotros, como europeos, tenemos ahora una oportunidad para tomar las medidas necesarias para combatir la violencia contra las mujeres, que afecta a hasta un tercio de todas las mujeres en Europa. Es hora de que la UE ratifique el Convenio de Estambul. La UE debe intensificar y pasar de las palabras a la acción para detener la violencia de género, proteger a las víctimas y castigar a los perpetradores». Una de cada tres mujeres en la UE, alrededor de 62 millones, ha sufrido violencia física o sexual y más de la mitad de las mujeres (el 55 %) en la UE ha sufrido acoso sexual al menos una vez desde la edad de 15 años.