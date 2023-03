El Parlamento Europeo eleva el objetivo para sumideros de carbono y reducción de emisiones para 2030

El Parlamento ha aprobado hoy con 479 votos a favor, 97 en contra y 43 abstenciones la revisión del Reglamento sobre el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura (UTCUTS). El objetivo de esta nueva ley es potenciar los sumideros de carbono naturales para convertir a la UE en el primer continente climáticamente neutro de aquí a 2050 y mejorar la biodiversidad de acuerdo con el Pacto Verde Europeo. Objetivos a escala de la Unión y nacionales para impulsar los sumideros de carbono de aquí a 2030 La UE se ha fijado como objetivo que la absorción neta de gases de efecto invernadero en el sector UTCUTS alcance 310 millones de toneladas equivalentes de CO2 en 2030. Esta cifra supone aproximadamente un aumento del 15 % en comparación con el nivel actual. El nuevo objetivo debería permitir reducir los gases de efecto invernadero de la UE en 2030 en un 57 % en comparación con los niveles de 1990. El objetivo inicialmente previsto era del 55 %. El reglamento obliga a definir objetivos nacionales vinculantes para 2030 en materia de absorciones y emisiones del sector UTCUTS para todos los Estados miembros. Estos objetivos se calcularán a partir de los niveles recientes de absorciones y de los posibles márgenes de absorción adicional. Las normas vigentes se aplicarán hasta 2025. Los países de la UE tendrán que garantizar que las emisiones del sector UTCUTS no superen la cantidad de gases eliminada de la atmósfera. A continuación, los países de la UE dispondrán de un presupuesto para el período 2026-2029 en lugar de objetivos anuales vinculantes. Para alcanzar sus objetivos, los Estados miembros pueden comprar y vender créditos de absorción de carbono entre el Reglamento UTCUTS y el Reglamento de reparto del esfuerzo. Además, un mecanismo compensará a los Estados miembros que sufran catástrofes naturales, como incendios forestales. El nuevo reglamento supone una mejora del seguimiento, la notificación y la verificación de las emisiones y absorciones gracias, entre otros, a un mayor uso de los datos geográficos y la teledetección. De esta manera, será más fácil observar los avances de los países de la UE en su camino por alcanzar los objetivos. Los países de la UE estarán obligados a adoptar medidas correctoras si no progresan lo suficiente. En último término, el reglamento sancionará los casos de incumplimiento. En concreto, si un país rebasa su presupuesto para el período 2026-2029, su objetivo para 2030 se incrementará en una cantidad equivalente al 108 % de los gases de efecto invernadero excedentarios. Para garantizar el cumplimiento del objetivo de la UE, la Comisión presentará un informe de situación a más tardar seis meses después del primer balance mundial acordado en virtud del Acuerdo de París. En su caso, la Comisión presentará las propuestas legislativas oportunas. Tras la votación, el ponente, Ville Niinistö (Verdes/ALE, Finlandia), ha declarado: «Los sumideros de la UE no han dejado de reducirse durante la última década. Esta ley garantizará que el sector de la tierra contribuya como le corresponde a atajar la crisis climática. A tal fin, hemos endurecido el objetivo y las salvaguardias al respecto. Contamos, por ejemplo, con datos de mejor calidad y requisitos de información más estrictos, más transparencia y una revisión para 2025. Es la primera vez que una ley considera la biodiversidad y la crisis climática conjuntamente. Además, los Estados miembros también tendrán que tener en cuenta el principio de no causar un perjuicio significativo».