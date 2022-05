Amnistía Internacional denuncia que los recortes en la ayuda humanitaria internacional provocan una grave “crisis de salud” en el noroeste de Siria

Según informa AI en un comunicado, la reducción de la ayuda humanitaria internacional para el noroeste de Siria durante el último año ha dejado a aproximadamente 3,1 millones de personas, entre ellas 2,8 millones de personas internamente desplazadas, ante una crisis de salud mientras los hospitales y otros centros médicos luchan por funcionar sin apenas recursos. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy.

Los centros médicos de esta parte del país, que está bajo el control del grupo armado de oposición Hay’at Tahrir al Sham, dependen por completo de la financiación de la comunidad internacional para proporcionar servicios de salud gratuitos y medicación. Durante los últimos diez años, la ayuda internacional al sector de la salud se ha reducido en más de un 40% a causa de la reducción general de la ayuda internacional a Siria.

“Huelga decir que, especialmente después de dos años de pandemia, los sistemas de salud son servicios críticos que la población necesita para su supervivencia. La enorme reducción de la financiación producida este último año se ha traducido de inmediato en el cierre de hospitales y servicios fundamentales, y ha dejado a millones de personas de Siria —que ya han sufrido conflicto y violencia— luchando por acceder a medicación y otra atención médica esencial”, ha manifestado Lynn Maalouf, directora regional adjunta sobre Oriente Medio y Norte de África para Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional entrevistó a ocho profesionales de la medicina y la salud, a cuatro personas que habían buscado recientemente atención médica y a cuatro personas dedicadas a la ayuda humanitaria; todos ellos describieron cómo los cortes en la financiación han dado lugar a una escasez de recursos y medicación, y han provocado una reducción de la operatividad y de servicios esenciales.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) de las Naciones Unidas informó de que, hasta diciembre de 2021, sólo se había garantizado el 25% de los fondos requeridos para el sector de la salud en Siria, frente al 67% de julio de 2021. Según la dirección de salud de Idlib, 10 de 50 hospitales —incluidos seis hospitales ginecológicos y pediátricos—, 12 centros de atención primaria de salud y tres centros médicos especializados han perdido la financiación en 2022. Otros centros médicos que tienen contratos más largos para los próximos meses o años correrán también peligro de cierre si sus contratos no se renuevan.

La reducción de la capacidad y los suministros pone en peligro la salud y las vidas

La escasez de personal, medicinas y equipo y la reducción de la capacidad operativa han llevado a los hospitales a reducir sus servicios, lo que pone vidas en peligro. Cuatro directores de hospital dijeron a Amnistía Internacional que sus centros se enfrentan a un riesgo inminente de cierre si no se consigue financiación urgentemente.

“Antes de los cortes en la financiación en diciembre de 2021 solíamos recibir unos 500 pacientes, tanto ambulatorios como hospitalizados, al día. Hoy podemos recibir un 10% de esa cifra, porque hemos suspendido todos los servicios excepto el tratamiento básico en urgencias”, contó el director de un hospital obstétrico y pediátrico.

El director de otro hospital obstétrico y pediátrico declaró que habían tenido que cerrar la unidad de cuidados intensivos neonatal y que sólo funcionaban cuatro de las ocho incubadoras. Describió un angustioso incidente que tuvo lugar poco después de los recortes de financiación, este mismo año, cuando no pudo ofrecer apoyo respiratorio a un niño que necesitaba un respirador: “Sus padres me suplicaron ayuda, pero yo no tuve más opción que negársela”.

Todos los profesionales de la medicina y usuarios del sistema de salud entrevistados por Amnistía Internacional dijeron haber observado una escasez de medicaciones esenciales, especialmente para las enfermedades crónicas. Un médico declaró que su hospital había tenido que luchar incluso para obtener anestésicos.